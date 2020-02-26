Ани Лорак продолжает удивлять поклонников снимками со своей новой прической

Известная украинская певица, которая уже давно живет и работает в России, недавно сменила прическу. Так, на новых кадрах, появившихся в сети, Лорак позирует с челкой. Однако, если до этого певица лишь мельком засветила свой новый образ в разделе Сториз, то теперь она решила показать себя поближе.

Как сообщает Politeka, Лорак поделилась новыми селфи в своем Инстаграм. На кадрах певица позирует перед зеркалом в стильном домашнем халате и довольно улыбается.

Поклонники Ани тут же принялись обсуждать ее внешность на новых кадрах.

«Как Таисия Повалий только шатенка», «Сначала не узнала!», «Улыбашка любимая. Такое солнышко! Каролина, вы очень мотивируете», «Шикарная Дива», «Самая стильная», «Прям не узнать», «Что с лицом?», «Мне одной кажется, что на этой фото на Началову похожа», «Красивая, но от прежней Ани Лорак только 2 родинки( Индивидуальность и природная неповторимость утрачена....», «Уже стаете похожи на И. Билык. После 1000 операций», «Зачем так сильно лицо переделывать ведь красотка была», «Изуродовали себя до неузнаваемости», «С челкой просто супер!», - пишут люди.

Напомним, ранее мы писали о том, что Лорак поделилась новыми кадрами, на которых показала себя в необычном стиле и засветила «новое» лицо. Так, Каролина опубликовала небольшой ролик в разделе Стори, на котором позирует в домашнем наряде с новой стрижкой - Каролина снова решила отстричь челку.

Новый имидж звезды заметно омолдил её, придав ей несколько наивного и детского вида. Сама Каролина позировала в одном лишь стильном халате с цветным и крупным принтом, мило улыбаясь на камеру перед зеркалом и любуясь челкой и слегка завитыми волосами.

При этом звезда выглядит очень счастливо и радостно в гримерке, в которой и снимала данный мини-ролик. Отметим, несколько дней назад челку отрастила Анна Седокова, удивив новым стилем.

Напомним, Лорак вслед за Седоковой озадачила новой прической.

Как сообщала Politeka, Лорак похвасталась ночными развлечениями на побережье.

Также Politeka писала, что Ани Лорак упала на колени в мини-платье и застыла в пикантной позе: «Можно смотреть вечно».