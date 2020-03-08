Жена путешественника Дмитрия Комарова, телеведущая Александра Кучеренко поздравила женщин с 8 марта

Поздравительный пост она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net. На фото Саша предстала в нарядной кофте, в шапке и с зеркальцем в руках. Девушка наносила на губы красную помаду и призвала всех поклонниц сделать тоже самое.

«Ну что, девушки, красим губы - и в бой)) Покорять мир своей красотой!.. И коня на скаку, и в горящую избу - это мы конечно всё можем, хоть каждый день) Но пусть в жизни будет больше моментов, когда можно почувствовать себя нежной, слабой, хрупкой, защищённой, легкой, наивной, окрыленной и безмерно счастливой женщиной!», - написала звезда.

За несколько часов пост Александры собрал почти 3,5 тысячи лайков. Не сдержался и оставил сердечко под фото украинский певец Александр Пономарев. Хореограф Женя Кот тоже оценил пост своей коллеги по «Танцам». Поклонники стали благодарить Сашу за поздравления и поздравлять ее в ответ.

«С праздником, дорогая) Семейного благополучия и вечной красоты!», «Красивая, умная и счастливая!! И тебя с праздником!!!», «Александра, большое спасибо за теплые слова! Пусть исполнятся все ваши мечты! Пусть вдохновение вас не покидает!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Александра Кучеренко порадовала своих фанов анонсом нового проекта. Она опубликовала фото в обнимку с известным дизайнером Андрэ Таном в его творческой мастерской.

"Готовим новый телепроект!) Мой талантливый друг стал первым героем нового випуска. Скоро увидим в эфире известного дизайнера другим))", - подписала звезда свой пост.

Напомним, что Александра Кучеренко в мини-платье показала, чем соблазнила звездного мужа: «зажгла не по-детски».

Как сообщала Politeka, Комаров померился силами с другом-красавчиком и ошарашил внешним видом: "Пришлось попотеть".

Также Politeka писала, что Александра Кучеренко взбудоражила соблазнительными танцами в коротком топе: «Ух, горячо».