Українська телеведуча, «Міс Україна 2016» Олександра Кучеренко запросила українців на свій майстер-клас з танців

Відео-запрошення дружина телеведучого і мандрівника Дмитра Комарова опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. На відео дівчина спокусливо крутить стегнами під латинську музику. Олександра танцює, після чого розповідає про майбутній майстер-класі у Києві.

Всього за 10 хвилин пост зірки зібрав 500 лайків.

Нагадаємо, що про Олександру Кучеренко знову заговорили після її участі в проекті «Танці з зірками», де вона танцювала в парі з Дмитром Комаровим. Пара добровільно покинула проект після сьомого ефіру, поступившись місцем парі Юрія Ткача та Ілони Гвоздьової. Як з'ясувалося недавно, Олександра і Дмитро довгий час зустрічалися, а влітку 2019 року одружилися, після чого розповіли про свій роман.

Сама Олександра професійна танцівниця і телеведуча. Вона веде передачу «Зоряний спорт» на ICTV. Також Кучеренко активно займається благодійністю, як і її чоловік Дмитро Комаров. Саша є куратором благодійного проекту «Наставництво», який допомагає дітям з дитячих будинків соціалізуватися.

Раніше ми писали, що Олександра Кучеренко відвідала інтернат в міні-спідниці. Модель виглядала чудово. Чорний гольф прийшовся їй по фігурі, виділивши найкрасивіші місця: груди і тонку талію. А картата спідниця відкрила вид на ніжки Олександри. На фото Саша широко посміхалася і виглядала невимушено.

Олександра розповіла, що в Дніпропетровській області найбільше інтернатів. За її словами, проект «Наставництво» успішно працює в цьому регіоні. Дітям допомагають здобути освіту і знайти своє покликання.

Нагадаємо, що Олександра Кучеренко в невидимій кофтині заманила новим фото: «Скоро побачимо…».

А ще Politeka писала, що Кучеренко в глибокому декольте показала, чим підкорила зіркового чоловіка: «самий сік».

Також Politeka повідомляла, що Дмитро Комаров розкрив секрет, чим порадував дружину в День закоханих: "Саша до останнього не...".