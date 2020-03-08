Певица Алла Пугачева удивила поклонников подарком на 8 марта

Как передает Politeka.net, фото странного аксессуара она разместила на своей страничке в Instagram.



"Какие удивительные сумки изготовляет дизайнер. Спасибо за подарок. С праздником", - подписала фото артистка.

Но поклонники певицы не разделили ее восторг. Им сумочка напомнила женский половой орган.

"Тема половых губ не раскрыта", "Ничего никому не напоминает????", "Как с фильма ужасов сумки", "Необыкновенный дизайн! О такой сумочке можно мечтать получить в подарок!", - писали под постом Примадонны.







Ранее мы писали, что Алла Пугачева из-за болезни не смогла раздавать людям на улицах букеты цветов. Это уже стало хорошей традицией, но в 2020 году планы Аллы Пугачевой перечеркнула коварная болезнь.

Также мы рассказывали о том, что Алла Пугачева угодила в скандал. Так, 4 марта суд по интеллектуальным правам зарегистрировал иск от жительницы Ямало-Ненецкого автономного округа Кристины Мартиросян. Согласно документам, ответчиком должна выступить Алла Борисовна.

Напомним, что Алла Пугачева совсем сдала, друг семьи сделал срочное заявление: "Может умереть...".

Как сообщала Politeka, скандал вокруг Пугачевой разгорелся с новой силой, Лоза не сдержался: «Делает, что ей вздумается».

Также Politeka писала, что Алла Пугачева поплатится за испорченные карьеры, звезды ополчились против Примадонны: «Придется несладко».