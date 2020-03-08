Знаменита украинская певица Вера Брежнева появилась коротком топе во время концерта в Нью-Йорке

Несколько часов назад стло известно, что звезда отправилась в заграничный тур по США и уже успела выступить в Чикаго и Ниью-Йорке, пишет Рoliteka.net.

Так, сегодня Вера представила фотоотчет с концерта ,на котором появилась в откровенной юбке с разрезом и коротеньком топе на едва заметных бретелях.

«Сегодня у нас концерт в Нью-Йорке. Предпоследний в туре) и в «зиме». Завтра Майами. Каждый день новый полёт, новый город. Но круто, когда удаётся хоть немного прогуляться, посмотреть, почувствовать... Особенно #newyork», – написала Вера немного ранее под постом.

Также ранее Брежнева осталась без белья ради эффектных кадров с рекламой собственного бренда. Артистка решила примерить на стройное тело телесного цвета майку с тонкими бретелям и показать кожу с легким золотистым загаром.

Артистка решила представить новый кадр из специальной весенней фотосессии и удивить ярким видом. По словам артистки, добиться столь идеального и легкого макияжа ей помогла ее же косметика. Специально к празднику она решила напомнить о скидках.

Отметим, артистка в тот момент находилась в Чикаго, и похвасталась тем, как ярко и душевно прошло ее выступление в США.

"Зрители принимали так, что мы всей командой в приятном шоке", - подписала кадр звезда, поставив рядом "три бомбочки".

Также мы сообщали, поклонникам артистки надолго запомнится ее поход в качестве гостьи на шоу «Comment Out», ведущий которого, квнщик Сергей Светлаков дает различным знааменитостям сумасбродные задания, а если они их не выполняют, придумывает не менее безумные наказания.

Так, Брежневой загадали написать Игорю Николаеву, что ему «будут зашивать задницу, как Буйнову», если он будет «заискивать с властью». Певица не захотела выполнить задание, и поэтому ей поставили банки - в качестве наказания.

Напомним, что Брежнева посветила фигурой без белья перед знаменитыми красавцами

Также Politeka писала, что Брежнева устроила дикие танцы в юбке с откровенным вырезом