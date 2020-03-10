Супруга российского шоумена и комика Александра Реввы, более известного как Артур Пирожков, порадовала поклонников новым фото младшей дочери

На своей странице в Instagram Анжелика Ревва опубликовала снимок, на котором ее шестилетняя дочь Амели выгуливает собаку, держа в руке стаканчик с кофе, передает Politeka.

«Я просто не могла это не выставить)) 😂 Пришла утром в кафе и просит себе напиток на вынос... У неё дел, видите ли, много. Cобака не выгуляна, камни сердцем в карманы не собраны[email protected]», – подписала снимок мама девочки.

В кадре Амели – в черном худи, серых спортивных штанах и черно-белых кроссовках. На поводке собака, в другой руке кофе. Девочка выглядит очень занятой и сосредоточенной. Кстати, 26 марта ей исполнится семь лет.

«Ну такая милаха, правильно, Мама, ничего ты не смыслишь во взрослой жизни», «Милашка!», «Деловая колбаса!», – пишут в комментариях поклонники.

Недавно мы рассказывали о том, что Анжелика Ревва показала, как проводит утро со своими дочерьми. Ведь, кроме Амели, в семье подрастает и старшая дочь Алиса.

Видео утренней прогулки женщина опубликовала на своей странице в соцсети. На нем младшая дочка пары Амели радостно бегает и прыгает, обсуждая теплую погоду.

Она заявляет, что потепление – это ее самое любимое природное явление. Отметим, что обе малышки одеты в футболки и лосины. Старшая дочка выгуливает на поводке собаку.

«Учусь у них каждый день... Доброе утро!!!», - написала Анжелика.

Отметим, что звездные родители очень много времени проводят со своими чадами. Кстати, пара поженилась в далеком 2007 году, но до сих умудряется сохранить теплые отношения. Недавно Ревва даже снял свою жену в клипе. У звезд есть традиция играть свадебную церемонию в разных уголках мира. На данный момент они уже четыре раза отгуляли свою свадьбу. Несмотря на образ Артура Пирожкова, в жизни Ревва – примерный семьянин и отличный отец.

Напомним, что жена Артура Пирожкова раскинула руки в горячей позе, засветив лишнее: «Всем бы такую…».

Как сообщала Politeka, знойная жена Артура Пирожкова в тесном наряде призналась в любви мальчикам: "Можно утонуть".

Также Politeka писала, что жена Артура Пирожкова растрогала семейными фото младшей дочки с пушистым другом: "Какие сладкие".