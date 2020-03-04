37-летняя Анжелика Ревва, супруга российского комика и певца Артура Пирожкова, похвасталась привязанностью младшей дочки к своему четвероногому другу

Как передает Politeka.net, жена артиста поделилась свежими фото в своем микроблоге в Инстаграм. На кадрах предстала ее младшая шестилетняя дочь Амели со своим питомцем. Прогулка девочки с маленькой собачкой растрогала сеть. А некоторые снимки, на которых малышка обнимает песика - могут прошибить на слезу даже самых черствых.

"One day of Amelie... 🥳Она сказала, что в ее жизни появился смысл... 😂 а без собаки было «немыносимаямучениЯ»!! 😂 🤷🏻‍♀️ 🐶 #каникулы #амелиревва #ariana #немыносимаямучения ❤️", - подписала снимки мать девочки.

Поклонники за считанные минуты более 3 000 раз поставили "сердечки", а также восхитились преданностью, с которой питомец смотрит на свою юную хозяйку. Многие похвалили Анжелику и ее супруга Александра Ревву (настоящее имя комика) за то, что с детства прививают дочерям сострадание и уважение к братьям нашим меньшим.

"И собачка видно очень любит хозяйку 🤗❤️"

"Последнее фото,прям душевное такое)"

"Молодцы, что прививаете любовь к животным. Девочки вырастут добрыми и милосердными❤️"

"Какие же они сладкие 😍 малышечки две наимилейшие ! 💋"

"Счастье ☺✨когда у тебя, есть Собака 💓🙌🏼"

"Такая преданность в собачих глазах😍🔥"

Ранее мы сообщали, супруги Ревва частенько делятся в соцсетях фото дочерей. Так, недавно Пирожков покривлялся на камеру с младшенькой, а Анжелика засняла их и выложила в Инстаграм. Отец сидит на диване, а девочка стоит впереди него и оба, прищурившись, смотрят в камеру, по-актерски кривляясь и жестикулируя указательными пальцами.

"Похожа на папу"; "Она точно папу "сделает" 👍🔥"; "Ох какая прикольная ❤️ семья дружная и весёлая 😂"; "Такое ощущение,что ее мама Орнела Мутти, не в обиду вам Анжелика,но эти глаза.....просто бомба🔥😘", - писали в комментариях.

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