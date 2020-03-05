37-летняя Анжелика Ревва, супруга российского комика и певца Артура Пирожкова, напомнила мужчинам о скором 8 Марта и необходимости запасаться подарками

Как передает Politeka.net, красотка поделилась свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в темном гольфе, что обтянул ее сочные прелести, перчатках с обрезанными пальцами и со множеством аксессуаров на руках. Девушка прорекламировала собственные часы, выпуском которых занимается вместе с известной фабрикой "Ника".

Жена артиста распустила волосы и нанесла яркий макияж, придав с помощью "стрелок" выразительности глазам.

"Осталось три дня..мальчики #тиктак #8марта и я вас люблю 🤎", - написала Анжелика в соцсети.

Поклонники успели 8000 раз оценить пламенное фото, поставив "сердечки". Стоит отметить, многие сравнивают Анжелику за необычную томную внешность с восточной принцессой. И неудивительно, ведь отец девушки родом из Армении.

"Анжелика! Как же искусно умеешь себя падать!!🔥🔥🔥🔥🔥🔥"

"Анжелика. Ваши Часы просто супер, очень красивые и наверное очень дорогие❤️"

"Загадка востока🙂👍"

"В ваших глазах можно утонуть Анжелика 😍"

"Что же подарит муж , своей возлюбленной , самой прекрасной во всей вселенной!?)😀"

Ранее мы сообщали, Анжелика растрогала публику, выставив фото своей младшей дочки Амели с ее четверолапым другом. 6-летняя девочка трогательно обнимает песика перед сном, а тот, в свою очередь, преданно смотрит на свою любимую хозяйку.

"Фото прям душевное такое)"; "Молодцы, что прививаете любовь к животным. Девочки вырастут добрыми и милосердными❤️"; "Какие же они сладкие 😍 малышечки две наимилейшие ! 💋"; "Счастье ☺✨когда у тебя, есть Собака 💓🙌🏼", - писали в комментариях.

Также мы рассказывали, как Ревва посветила стройным телом, изогнувшись в пикантной позе прям при ребенке. Ради жаркого снимка, жена артиста надела откровенный топ и лосины, что как нельзя лучше подчеркнули ее превосходную фигуру.

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