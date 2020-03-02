Жена резидента «Comedy Club» Александра Реввы, известного как сольный исполнитель Артур Пирожков, Анжелика знает, как привлечь внимание публики

На своей странице в Инстаграм она опубликовала свежее фото со своей младшей дочкой Амели, сообщает Politeka.net. На снимке Анжелика позирует в соблазнительном спортивном костюме, который обтягивает ее стройную фигуру. Девушка закинула руки вверх, оголив свой пресс. Дочка с собакой позирует на заднем плане.

«-Амели, когда я буду старенькой ты принесёшь мне стакан воды? -Мам!!! Я принесу тебе шампанского!!! И знаете что, я ей верю...», - пересказала под своим постом Анжелика диалог с дочкой.

За два часа пост звезды собрал более 8 тысяч лайков. Ее фотографию оценила певица Светлана Лобода, с которой они дружат. Поклонникам очень понравился рассказ Анжелики.

«Улыбнуло с утра понедельника. Пойду спрошу у своих , что они мне принесут в старости», «Класс. Такие и должны быть отношения с дочей», «Супер, шампанское то получше будет», «Бесподобно», «Гениально», «Всем бы такую дочу», «Класс. Мне сын тоже принесет чего-нибудь покрепче, чем вода», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что 37-летняя Анжелика становится все популярнее в сети благодаря отличной фигуре, крепкой семье и прекрасной внешности. Она подарила Ревве двоих дочерей, но похоже беременность на ее идеальной фигуре никак не сказались. Эффектная блондинка снова и снова покоряет сердце своего звездного супруга. А он, в свою очередь, не перестает одаривать свою жену знаками внимания. Например, недавно Ревва снял Анжелику в своем новом клипе. Кроме этого, пара уже четыре раза сыграла свадьбу. У них есть традиция проводить церемонию в разных уголках мира.

Напомним, что Артур Пирожков признался, сколько времени проводит в постели с горячей женой: «Мой рекорд…».

Как сообщала Politeka, горячая жена Артура Пирожкова похвасталась повзрослевшей дочерью с пушистым другом: муж не сдержался.

Также Politeka писала, что соблазнительная жена Артура Пирожкова показала себя в неожиданном образе: "Ангел".