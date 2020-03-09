Известная певица Тина Кароль удивила стильным нарядом во время нового шоу "Голос"

Тина показала себя в белоснежном платье с глубоким декольте во время очередного эфира песенного шоу и удивила образом не только поклонников, сообщает Politeka.

Сегодня артистка появилась на съемках в судейском кресле в белоснежном наряде и покорила сеть идеальным образом. Наряд, причем, заметили не только поклонники – судьи вместе с Даном также подарили несколько комплиментов.

Во время эфира не обошлось и без милых моментов – во время выступления фаворитов команды Балана Роман Сасанчин и Сергей Клейнис исполнили популярную песню Тины Кароль "Не дощ". Сами молодые люди отметили, что таким образом они помогли Дану наконец-то признаться в чувствах к Кароль.

"У Дана к Тине очень глубокие чувства. Мы как Амуры помогли ему их донести", – отметили конкурсанты.

Поклонники в свою очередь принялись комментировать стильный образ звезды:

«Красивая женщина 😍. Happy Women's Day, lovely lady!», «Цветочек наш 🤍🌟», «Звёздочка нереальная❤️», «Мы все тебя любим❤️ Желаем настоящей любви, здоровья и всего самого наилучшего🔥 Огненный привет из России👏», «Чекаємо вже бої🔥🔥🔥», «Боже, ну какая же ты шикарная🔥❤️😻!», «Beautiful❤️», «Сильно красивая😻😻», «Тина, с праздником🌷🌷».

До этого Тина Кароль снова показала себя в черной защитной маске, заметно обеспокоив фанатов. Как известно, Тина появляется на различных мероприятиях, не связанных с фотосессиями в обычных и даже простых образах.

Однако, в последнее время из-за распространившейся эпидемии коронавируса, артистку все чаще можно заметить на публике или рядом с коллегами в специальной защитной маске. И хотя доказано, что она не зазищает от вируса, а также нужна скорее для заболевших, звезда продолжает ходить в специальной черной маске с фильтрами по бокам.

Отметим, в такой же маске Тина впервые появилась во время перелета - звезда отправилась к сыну на выходные, чтобы увидеться с Вениамином и провести время вместе.

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