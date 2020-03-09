Участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала, как развлекалась во время отдыха перед концертом

Только вчера артистка представила целую серию фото в новых образах и нарядах, специально подобранных для выхода в свет, информирует Рoliteka.net.

А сегодня выяснилось, что звезда находится в другом городе вместе с коллегой и активно готовится к концерту. Причем прежде чем он должен был пройти, певица прогулялась с коллегой Викторией по городу и полюбовалась местными достопримечательностями и видами.

Появившись на улице без макияжа, Слава показала, как выглядит в реальной жизни. Однако, из-за неестественного кадра выглядело это не совсем удачно. Напомним, часто поклонники критикуют славу за перебор с уколами красоты и всегда просят звезду больше не делать губы, как как они выглядят неестественно.

В этот раз подобных комментариев не было, посколько в разделе Стори скрыта возможность оставить комментарии.

Ранее артистка решила представить на стильном снимке себя в новом образе, стоя рядом с солистом известной группы. Сама Каминская выглядела весьма стильно и скромно – длинное пальто в пол серого оттенка с массивной россыпью вышитых цветов. Дополнила новый наряд артистка массивными кожаными сапогами, легким макияжем и аккуратно завязанными волосами.

«Да , я тоже фоткаюсь с артистами после концерта @kadebostany_official 🤟🏼», – отметила Слава под новым постом.

Пользователи сети весьма бурно отреагировали на увиденное:

«Это кто? Митхун Чакраборти? 🤭🧐🤔», «Какое пальто 😍🔥🔥🔥», «Какое пальто 😍🔥🔥🔥», «Круто 😍», «Хо цей заморський парубок?», «Волшебные Свечи! 🔥🔥🔥», «Ааа, класс и я там была🌹 так хочется Вас увидеть в «живую»❤️❤️❤️», «Он конечно крут🔥👍», «Что за пальто?», «Ничего человеческое не чуждо😉», «Армянское радио отвечает...».

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