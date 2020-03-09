Известная певица Тина Кароль показала себя в стильном образе, станцевав с Баланом прямо во время выступления

Вчера прошел очередной эфир песенного шоу "Голос", во время которого Тина традиционно спела и даже появилась с Даном Баланом на сцене вместе в время выступления, сообщает Politeka.

Пикантности выступлению придало не только то, что Тина в новом образе и в очках соблазнительно исполнила песню "Вабити-Бавити", но еще и пела ее рядом с веселящимся и танцующим Баланом.

Напомним, что во время шоу произошел достаточно пикантный момент между членами жюри. Участники команды Балана вместе со своим тренером подготовили сюрприз для Тины. Ребята исполнили хит певицы "Не дощ" в необычной аранжировке.

"Эта песня - подарок от Дана для Тины, и мы споем ее так, что она просто растает и поймет, как Дан ее любит", - прокомментировали выступление товарищи.

Тина восхитилась выступлением ребят и весьма красноречиво их похвалила, вот Дан не удержался от «острого» комментария: "Когда с батькой будем знакомиться? Я уже подготовил речь, подарки есть, по нашим молдавским традициям. Все есть, мы приходим и просим замуж и все такое...". На что певица произнесла: "Не так быстро математика складывается".

Ранее Кароль показала яркие кадры, на которых она предстала в откровенных сценических нарядах.

Артистка в своих строриз показала, как кайфует от выступлений и обожает свою публику. Помимо прочего, звезда, талантом которой восхищаются многие украинцы, покрасовалась в "чешуйчастом" золотистом платье на тонких бретелях и с ошеломляющей своей красотой улыбкой на лице.

Кроме того, Кароль выступала и в прозрачном бельевом наряде, состоящем из гипюровой кружевной из майки. Украинская селебретис частично засветила свою объемную грудь, а также продемонстрировала стройную женственную фигуру в целом.

Отметим, что возможности прокомментировать снимки у поклонников "народной любимицы" не было, но ранее в своих комментариях под постами Тины в популярной соцсети они неоднократно отмечали, как певица хороша, мила и артистична.

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