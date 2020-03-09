Дочь украинского политика Михаила Добкина Алла, показала, как развлекается в ночном клубе 8 марта

В этот раз модель представила в своем Инстаграм кадры, где она красуется перед зеркалом в откровенном наряде, пишет Politekа.net. Так дочь своего известного отца покрасовалась в эффектном вечернем платье с высоки разрезом в районе ноги.

Алла позировала, вероятно, в уборной и при этом забросила свою ногу куда повыше. Видимо для того, что показать всю красоту ее золотистого наряда. Платье модели сияло ярче золота, а образ Аллы дополнила пышная укладка и яркий макияж.

Отметим, что возможности прокомментировать снимок у поклонников Добкиной не было, потому как они со сториз звезды, но ранее в комментариях под публикациями Аллы они неоднократно отмечали, что Добкина-младшая - просто "украшение семейства", она очаровательна, привлекательна и, цитируем: "одевается со свкусом".

Напомним, Алла Добкина предстала в черном топе.

Сверху красотка надела красный жакет. Также на Алле были брюки с выской посадкой. Красная помада - идеально подошли к такому соблазнительному образу.

Алла двигалась в такт музыке, смотря в камеру. Красотка будто растворилась в горячем танце и песне о несчастной любви.

Ранее мы писали, что Алла Добкина сделала селфи в машине и поделилась кадром в своем микроблоге в Инстаграм. На ней черная кофта из искусственного меха. Примечательно, что девушка предстала в слегка растрепанном виде и минимум косметики на лице.

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