Российская певица Надежда Бабкина призналась, что сделала пластическую операцию, но результат невероятно ее напугал
При знание артистка сделала в программе "Секрет на миллион".
Напомним, ранее Надежда Бабкина рассказала, как планировала совершить суицид. По ее словам, в 25-летнем возрасте за пару недель до родов она раздумывала над тем, чтобы уйти из жизни.
Это произошло, когда артистка увидела своего мужа в постеле с другой. В тот она моментально бросилась к окну.
От фатального поступка ее удержал еще неродившейся ребенок, поэтому потом она стала верить в различные мистические знаки.
"Я один раз делала круговую подтяжку лица", – рассказала она, добавив, что на подготовку к операции ушло десять дней.
Однако результат шокировал певицу. Исполнительница лишилась зрения на несколько дней.
"Жесть была! Я ужаснулась! Просто катастрофа! Я три дня ничего не видела, так у меня затекли глаза. Я ничего не видела, мне страшно было", – вспомнила Надежда Бабкина.
Когда певица наконец смогла увидеть себя в зеркале, то "чуть с кровати не рухнула" от ужаса – настолько она была неузнаваемой. Однако через две недели артистка кардинально преобразилась. Надежда Бабкина стала чаще появляться на публике и даже снялась в нескольких программах.
Хирург сообщил певице, что окончательный результат будет виден лишь через год и восемь месяцев.
«Встала у окна, а это седьмой этаж. В этот момент Данила в животе забился сильно… все колотился, как будто просил: «Мама остановись». Я это поняла и мне стало неважно, кто там с кем, мне было важно сохранить сына. Каждый раз у меня перед глазами все это. Я смотрю на своего двухметрового сына, испытываю счастье и думаю: «Он же меня спас». Я родителям своим ничего не сказала. Они умерли, но они об этом не знали», — добавила она.
Напомним, что Бабкина углядела на Донбассе третью силу: "Они стреляют на поражение".
Как сообщала Politeka, Бабкину упрекнули в переборе с пластикой: «На себя уже не похожа»
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