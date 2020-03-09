"Чуть с кровати не рухнула от ужаса»

Российская певица Надежда Бабкина призналась, что сделала пластическую операцию, но результат невероятно ее напугал

При знание артистка сделала в программе "Секрет на миллион".

Напомним, ранее Надежда Бабкина рассказала, как планировала совершить суицид. По ее словам, в 25-летнем возрасте за пару недель до родов она раздумывала над тем, чтобы уйти из жизни.

Это произошло, когда артистка увидела своего мужа в постеле с другой. В тот она моментально бросилась к окну.

От фатального поступка ее удержал еще неродившейся ребенок, поэтому потом она стала верить в различные мистические знаки.

"Я один раз делала круговую подтяжку лица", – рассказала она, добавив, что на подготовку к операции ушло десять дней.

Однако результат шокировал певицу. Исполнительница лишилась зрения на несколько дней.

"Жесть была! Я ужаснулась! Просто катастрофа! Я три дня ничего не видела, так у меня затекли глаза. Я ничего не видела, мне страшно было", – вспомнила Надежда Бабкина.

Когда певица наконец смогла увидеть себя в зеркале, то "чуть с кровати не рухнула" от ужаса – настолько она была неузнаваемой. Однако через две недели артистка кардинально преобразилась. Надежда Бабкина стала чаще появляться на публике и даже снялась в нескольких программах.

Хирург сообщил певице, что окончательный результат будет виден лишь через год и восемь месяцев.

«Встала у окна, а это седьмой этаж. В этот момент Данила в животе забился сильно… все колотился, как будто просил: «Мама остановись». Я это поняла и мне стало неважно, кто там с кем, мне было важно сохранить сына. Каждый раз у меня перед глазами все это. Я смотрю на своего двухметрового сына, испытываю счастье и думаю: «Он же меня спас». Я родителям своим ничего не сказала. Они умерли, но они об этом не знали», — добавила она.

Напомним, что Бабкина углядела на Донбассе третью силу: "Они стреляют на поражение".

Как сообщала Politeka, Бабкину упрекнули в переборе с пластикой: «На себя уже не похожа»

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