Российская звезда Ольга Бузова нелепо опозорилась перед своими поклонниками
Об этом пишет Politeka.net (
Сообщается, что конфуз произошел во время концерта в российском Брянске.
Звезда Ольга Бузова во время выступления решила прыгнуть со сцены к поклонникам, но ее никто не поймал.
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«Самое обидное, что никто даже не помог ей, все просто смеялись», – говорится в публикации, которая была опубликована в Instagram.
До этого в социальных сетях было обнародовано видео, на котором видно, как после выступления Ольга Бузова с помощью охранников едва передвигается.
Также известно, что один из поклонников якобы успел заснять, как Ольга Бузова прыгнула со сцены. Видео с этим эпизодом он опубликовал в своем Instagram, но через какое-то время скандальный ролик был удален.
"Бедная женщина,ее так много...", "А где были её мозги когда она прыгала?", "Большое наивное дитя, которое верит в чудеса", "Так ей и надо!", "Да она в г*вно, вот под руки и ведут", - возмущаются пользователи в комментариях под видеороликом с Бузовой.
Ранее мы рассказывали о том, что в Росси объявили охоту на Ольгу Бузову. По информации российских СМИ, звезду шоу-бизнеса Ольгу Бузову засудили за долги по коммуналке, из-за чего судебные приставы начали ее разыскивать.
Сообщается, что Ольга Бузова задолжала за свою квартиру в Санкт-Петербурге управляющей компании с названием "Космосервис".
Также известно, что российская певица и телеведущая Ольга Бузова всячески игнорировала обращения управляющей компании, поэтому дело передали в суд.
Напомним, что Ольга Бузова, засветив формы, устроила знойные танцы: "Здесь грудь нужна!".
Как сообщала Politeka, скандальная Бузова ошарашила видом без макияжа и прически: "Это залысина?".
Также Politeka писала, что суд открыл охоту на Ольгу Бузову: "ее обвиняют в...", подробности скандала.