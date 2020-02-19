Российская звезда Ольга Бузова нелепо опозорилась перед своими поклонниками

Об этом пишет Politeka.net ( чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сообщается, что конфуз произошел во время концерта в российском Брянске.

Звезда Ольга Бузова во время выступления решила прыгнуть со сцены к поклонникам, но ее никто не поймал.

«Самое обидное, что никто даже не помог ей, все просто смеялись», – говорится в публикации, которая была опубликована в Instagram.

До этого в социальных сетях было обнародовано видео, на котором видно, как после выступления Ольга Бузова с помощью охранников едва передвигается.

Также известно, что один из поклонников якобы успел заснять, как Ольга Бузова прыгнула со сцены. Видео с этим эпизодом он опубликовал в своем Instagram, но через какое-то время скандальный ролик был удален.

"Бедная женщина,ее так много...", "А где были её мозги когда она прыгала?", "Большое наивное дитя, которое верит в чудеса", "Так ей и надо!", "Да она в г*вно, вот под руки и ведут", - возмущаются пользователи в комментариях под видеороликом с Бузовой.

Ранее мы рассказывали о том, что в Росси объявили охоту на Ольгу Бузову. По информации российских СМИ, звезду шоу-бизнеса Ольгу Бузову засудили за долги по коммуналке, из-за чего судебные приставы начали ее разыскивать.

Сообщается, что Ольга Бузова задолжала за свою квартиру в Санкт-Петербурге управляющей компании с названием "Космосервис".

Также известно, что российская певица и телеведущая Ольга Бузова всячески игнорировала обращения управляющей компании, поэтому дело передали в суд.

Напомним, что Ольга Бузова, засветив формы, устроила знойные танцы: "Здесь грудь нужна!".

Как сообщала Politeka, скандальная Бузова ошарашила видом без макияжа и прически: "Это залысина?".

Также Politeka писала, что суд открыл охоту на Ольгу Бузову: "ее обвиняют в...", подробности скандала.