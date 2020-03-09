Знаменита украинская певица Вера Брежнева отправилась в тур по США и удивила домашним видом

Вчера певица рассказала, что прилетела в США ради целого концертного тура и ее график очень насыщенный, поэтому она мало что успевает, пишет Рoliteka.net.

По словам самой звезды, она успела уже дать концерт в Маями и Нью-Йорке, а также прогуляться по городам в те редкие свободные часы своего дня. При этом Вера отметила, что погода в США ей не нравится и она даже мучается от того, что на улице так прохладно.

В разделе Стори певица представила также домашние фото без макияжа и в обычном черном свитере. К слову, певица не брится показывать себя без фотошопа и без косметики, поскольку любит природную красоту. Волосы на снимке звезды немного вспушены, а в ролике Вера рассказала, что ее график очень насыщенный, поэтому она ничего не успевает.

«Я мерзляк 🥶 и в Северной Америке мне везде холодно)) но это не мешает мне тепло одеться и наслаждаться жизнью... спасибо невероятный Чикаго за теплейший приём и до новой встречи 💙#chicago #ny #newyork», – написала Вера днем ранее.

Ранее Вера Брежнева удивила трогательными кадрами с мужем, представив те в социальной сети Инстаграм. Причем выступала артистка даже в Международный женский день, поздравив своих поклонниц. А чтобы избавить себя от ненужных комментариев в адрес семьи, не забыла звезда в разделе Стори опубликовать трогательные семейные кадры.

Так, в специальном разделе Инстаграм певица показала трогательное обращение к мужу и целый фотоколлаж с снимками, на которых она вместе с Меладзе счастливо обнимаются и нежно смотрят друг на друга.

Стоит отметить, личная жизнь Веры в последнее время привлекает много внимания. В Сети регулярно всплывают слухи о проблемах Брежневой с мужем. Одни обвиняют Константина Меладзе в измене, а вторые, особо любопытные, даже пророчат паре развод. Именно поэтому артистка не публикует в профиле привычных семейных кадров, чтобы избежать лишней критики в свой адрес.

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