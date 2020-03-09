Известная украинская певица Злата Огневич рассказала о переменах в своей жизни, проблемы в транспорте из-за коронавируса, а также прокомментировала слухи о ее романе с лидером группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком

По словам певицы, ее внешним изменениям предшествовали перемены в личной жизни. Об этом исполнительница рассказала в интервью Кате Осадчей для "Світського життя".

Так в ответе на вопрос Кати о том, что если дама меняет прическу, значит у нее были или же она сейчас переживает какие-то личные потрясения, Злата сказала:

«Катя, ты, как всегда, угадала. У меня были непростые отношения и глядя на те фото и себя прежнюю я и захотела сменить имидж», - ответила певица, которая решилась кардинально перекрасить цвет волос и остричь их.

Кроме того, артистка рассказала звездной ведущей о том, что была ранее Бали и что из-за коронавируса во всем мире ее не хотели пускать в самолет, когда та намеревалась возвращаться в Украину, но все обошлось.

Главным вопросом короткого интервью стал: «Был ли роман с Хлывнюком?». На что Злата сказала, что надеялась, что Андрей предложит ей дуэт:

«Просто выпили кофе пару раз, и я думала, что он хочет мне предложить дуэт... Но так как у него недавно уже был дуэт, то я думаю, что буду искать себе другого компаньона».

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что солист группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк развелся со своей супругой Анной.

По информации канала, пара уже почти полгода не живет вместе и инициатором расставания, якобы, является Анна. В прессе информацию растиражировали еще и из-за того, что пара уже какое-то время не появляется вместе на людях.

Позднее певец прокомментировал журналистке слухи о разводе лично, но ничего конкретного не сказал и очень неохотно реагировал на вопросы:

«…Вообще-то – это не Ваше дело… Не приносите свою работу домой и не тяните домашние дела на работу. И будет у вас все хорошо!», – ответил Андрей на вопрос о расставании с женой.

Напомним, что Злата Огневич сбросила всю одежду и поразила нескромными танцами под дождем: «Колбасит не по-детски».

А еще Politeka писала, что роскошная Злата Огневич показала упругие формы в купальнике: "Сочняк".

Также Politeka сообщала, что Злата Огневич отбросила стыд и посветила упругими достоинствами: "Вау, вот это...".