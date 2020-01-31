Українська співачка Злата Огневич відпочиває на Балі і встигає радувати шанувальників яскравими знімками з відпочинку

На одному з останніх фото Злата з'явилася в дуже звабливому образі, такою її рідко побачиш, пише Рoliteka.net.

Артистка позувала, по всій видимості, на веранді, з якої відкривався гарний вид. Пінна вода і великі хвилі, а також синє небо, мабуть, не дозволяють особливо купуватися.

Сама Злата притулилася до опори в одному низі від купальника. Дівчина встала на носочки, таким чином став помітний красивий рельєф її ніг.

Хвилясте волосся вона закинула назад, при цьому дивлячись вперед.

Постать Злати відмінна - тонка талія, стрункі ніжки і пружні сідниці. Відірвати погляд від такої красуні неможливо.

"Дощ", - підписала вона знімок.

За дві години пост артистки зібрав майже 4000 лайків та багато коментарів.

"Злата, є претензія. 🤣 По-перше фото темне, по-друге трохи розмито. 😅 По-третє треба у підписі запитати скільки людей приближало фото і додавали яскравості на телефоні. 🔥🙌🏼😂", "Ого. Дощ 😂 Дуже красиво. Дуже", "Вау. Ось це попа", "Ідеальна", "Хто фотограф?)", "Мм🍓🎈🔥", "Богиня", "Не погано стояти обличчям до океану)", "Малютка,як ти,граціозна! Побачивши стан,сторопів до посмішки. Твоя доля-амбітна... Мої кроки до тебе,не хиткі?", "Ох! Збільшую яскравість :)", "А саме зараз грає радіо Енерджі «солодка капа», відкриваю Інстаграм, а тут ви....", "Ваша попка прекрасна.😍", "Моє тіло, моя справа, моя правда, моя сила 😍🥰😘", "повертайтесь обличчям до шанувальників на фото 😁 (хоча чоловіка образить така публічність)", ", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Злата Огневич забруднила своє розкішне тіло, при цьому її красу це не зіпсувало. Красуня позувала в чорному купальнику, зігнувшись і відкинувши голову назад. Світле волосся дівчини трохи торкалися до піску, але це, ймовірно, не бентежило Злату.

Позаду Огневич видно каміння, вода і блакитне небо з хмарами.

"Чорний Балі", - підписала знімок Злата.

За шість годин публікація артистки отримала майже 5000 лайків.

Нагадаємо, Злата Огневич зробила відверте зізнання: «Прокинулася з синцями і…».

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