Українська співачка Злата Огневич станцювала запальний танець біля басейну

Відео танцю артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. На відео Огневич, закутана в один рушник, спокусливо танцює під дощем біля басейну. Пост співачка підписала: «Ми будемо танцювати».

Шанувальники Огневич оцінили танець зірки, залишивши їй безліч компліментів.

«Ангел», "Класно танцюєш", «Квіточка», «Яка ж ти позитивна», «Злата, ти стала схожа на Балійку, така ж чорненька ;) Класно танцюєш!!!», «Це танець цієї Богині, і теплий рясний дощ іде! Вона під приємну музику, хвилини щастя знайде!!!», «Спокусливий танець», - пишуть в коментарях фоловери.

Але знайшлися й ті, хто вважав, що танець Злати занадто відвертий.

«Судячи з останніх постів, Злату ковбасить не по-дитячому», - написав один з користувачів мережі, натякаючи на те, що фото артистки з відпочинку дуже відверті.

Зазначимо, що співачка зараз відпочиває на Балі в Індонезії. На одному з останніх фото вона оголилася, залишивши лише низ від купальника. Таким чином дівчина сфотографувалася на тлі балійського пейзажу. Цікаво, що під час відпочинку Златі, яка від природи має смаглявий колір шкіри, вдалося добряче засмагнути.

В останньому пості на своїй сторінці Злата Огневич поділилася з шанувальниками списком речей, які вона завжди бере з собою в дорогу:

пара-трійка білих футболок, 1 чорна,

купальник (можна 2 або 3),

шорти, джинси, кросівки,

шовкові/шифонові сукні, вони ж парео на пляж,

аксесуари,

косметика, ліки,

взуття для: купання на коралах і звичайне,

гаджети,

кредитка.

«От і все. Цей набір прекрасно поміщається в рюкзак і повірте, вистачає навіть на місяць!», - заявила співачка.

Нагадаємо, що брудна Злата Огневич розбурхала шикарними вигинами: "Як ангел".

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