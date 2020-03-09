Go_A изменили главную песню, с которой намериваются покорить полмира на Евровидении-2020

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Youtube-видео обновленного варианта песни. Так конкурсная песня «Соловей» стала звучать несколько иначе, нежели изначально было задумано (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Новая аранжировка не всем пришлась по вкусу и в сети разгорелись споры по поводу:

«Реально верните старую версию, она была круче...»

«Не трогайте песню»

«Удалите это позорище…»

«Поработайте над постановкой», - пишут в комментариях.

Группа Go_A доработкой песни "Соловей" занималась совместно с продюсером и композитором Русланом Квинтой.

Новый вариант:

Предыдущий вариант:

Ранее, напомним, Тарас Тополя заявил, что финалист украинского отбора на Евровидение-2020 вызывает у него неподдельное беспокойство. Певец отметил, что нам "впаривают этно", которое на самом деле совсем не наше. Хотя и хорошо выполнено, профессионально и красиво.

"Вот эта песня о Ванюше, который ходит к девушке, и готическая эстетика с образами в форме некромантских зиккуратов – это псевдо-этно. Это даже не третьесортное укро-шароварное варево, это – хуже. Это попытка впарить Европе паттерн об Украине голодоморной, немощной", - написал лидер группы "Антитіла".

Он также увидел в девушке и Ванюше о которых поют Go-A некие образы, которые показывают реалии жизни в Украине и России.

"Об обездоленной девушке и Ванюше – ее любимом, которого мама (народ) не хочет, но... никуда не денется. Потому Ванюша все равно ходил, ходит и будет ходить к девушке... Не удивлюсь, если "Ванюша" (тот, что на севере) поставит на Евровидении нам 12 баллов. Все будет в контексте спецоперации. Очень хочу ошибаться", - подытожил певец.

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