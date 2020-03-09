Известная украинская телеведущая Леся Никитюк после 8 марта показала снимок из больницы и озадачила всех
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.
«Моя кроватка. #Тінадобрийвечір», - коротко говорится в подписи.
Уточним, что на опубликованном снимке видно больничную койку, а на заднем плане сумку Никитюк, рядом с которой стоит бутылка воды.
Однако причины Никитюк озвучивать не стала, а ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать – снимок телеведущая выбросила в Сторис.
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Ранее мы писали, что украинская телеведущая Леся Никитюк поразила шутливым фото, сделанным целых семь лет назад.
Сегодня артистка решила показать в разделе Стори в Инстаграм необычное фото, сделанное еще во время работы Леси в «Орле и Решке». На снимке уставшая Никитюк позировала рядом с коллегой Андреем Бедняковым, который также был ведущим данного туристического шоу.
К слову, чтобы подогреть интерес к семилетнему снимку, на котором Леся выглядит несколько полнее, а ее лицо иначе, артист решил в шутку заявить, что уже тогда беспокоился о коронавирусе. Фото было сделано как раз в тот самый момент, когда Бедняков трогал лоб уставшей Леси. Не удержавшись от шутки, Никитюк репостнула себе данный кадр на страницу.
Однако, кадры были представлены в специальном Инстаграм-разделе и поклонники не смогли их прокомментировать.
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