Известная актриса Мерьем Узерли, известная благодаря роли в сериале "Великолепный век", показала новый ролик в Инстаграм

На кадрах актриса позирует в черной майке и лифчике. Они быстро меняются, как и поза на фото Мерьем. На фоне ничего нет, так как фотосессия была студийной. Волосы у Узерли были в этот раз распущены. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

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📸 @muhsinakgun

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Фанаты успели поставить почти 50 тысяч лайков за час. Также они множество написали комментариев.

Ранее мы сообщали, что турецко-немецкая актриса и модель Мерьем Узерли порадовала поклонников фотографии с последнего мероприятия.

На серии фотографий актриса красуется на красной дорожке в окружении журналистов, смеется, улыбается в камеру, а также сидит в зрительском зале. Для выхода в свет Мерьем выбрала топ с глубоким декольте, серый пиджак с необычными плечами. Волосы актриса собрала в гульку. Макияж Мерьем был идеальным, на фото ее лицо смотрится невероятно.

«Права женщин и гендерное равенство - одна из самых важных тем нашего общества. Мы должны все больше и больше работать рука об руку, чтобы создать лучшее место на «нашей» планете Земля, где все полы должны быть равными. Одним из проектов, которые поддерживают права женщин и гендерное равенство, является фестиваль SHEnema», - рассказала Узерли про мероприятие, которое она посетила.

Сообщалось, что 36-летняя немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, которой небывалую популярность принесла роль в сериале "Великолепный век", восхитила публику откровенным нарядом.

Девушка поделилась жарким фото в своем микроблоге в Инстаграм. Судя по геометке, актриса позировала во время Берлинского международного кинофестиваля. Так, красотка предстала в соблазнительном платье, состоящим из нескольких частей: черного корсета, нижняя часть которого выполнена из прозрачной ткани с вышивкой, юбке, сбегающей волнами книзу, и накидке с пышными рукавами. Корсет как нельзя лучше подчеркнул роскошный бюст актрисы: каждый изгиб пленителен и ослепителен.

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