Известная актриса Мерьем Узерли, известная благодаря роли в сериале "Великолепный век", показала новый ролик в Инстаграм

На кадрах актриса позирует в черной майке и лифчике. Они быстро меняются, как и поза на фото Мерьем. На фоне ничего нет, так как фотосессия была студийной. Волосы у Узерли были в этот раз распущены. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить почти 50 тысяч лайков за час. Также они множество написали комментариев.

Ранее мы сообщали, что турецко-немецкая актриса и модель Мерьем Узерли порадовала поклонников фотографии с последнего мероприятия.

На серии фотографий актриса красуется на красной дорожке в окружении журналистов, смеется, улыбается в камеру, а также сидит в зрительском зале. Для выхода в свет Мерьем выбрала топ с глубоким декольте, серый пиджак с необычными плечами. Волосы актриса собрала в гульку. Макияж Мерьем был идеальным, на фото ее лицо смотрится невероятно.

«Права женщин и гендерное равенство - одна из самых важных тем нашего общества. Мы должны все больше и больше работать рука об руку, чтобы создать лучшее место на «нашей» планете Земля, где все полы должны быть равными. Одним из проектов, которые поддерживают права женщин и гендерное равенство, является фестиваль SHEnema», - рассказала Узерли про мероприятие, которое она посетила.

Сообщалось, что 36-летняя немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, которой небывалую популярность принесла роль в сериале "Великолепный век", восхитила публику откровенным нарядом.

Девушка поделилась жарким фото в своем микроблоге в Инстаграм. Судя по геометке, актриса позировала во время Берлинского международного кинофестиваля. Так, красотка предстала в соблазнительном платье, состоящим из нескольких частей: черного корсета, нижняя часть которого выполнена из прозрачной ткани с вышивкой, юбке, сбегающей волнами книзу, и накидке с пышными рукавами. Корсет как нельзя лучше подчеркнул роскошный бюст актрисы: каждый изгиб пленителен и ослепителен.

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