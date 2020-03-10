Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко порадовала фанатов новым фото

Поклонники сериала, в котором актриса сыграла одну из главных ролей – Валюху Будько, внимательно следят за полюбившимися актерами, и ждут новостей о новом сезоне.

В своем миниблоге Instagram она опубликовала снимок после очередного спектакля. На фото она позирует в платье леопардовой расцветки с объемным меховым воротник. В руках артистка держит с подаренные поклонниками букеты цветов. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

«Всем доброго утра и хорошего дня 😍», - написала она.

Фото собрало много лайков и комментариев.

«Обожаю Вас ❤️❤️❤️ Вы крутая, потрясающая!!!», «Обожаю», «Самая самая», «Добрый день любимица народов СНГ», «Люблю!!!!», «Татьяна, вы как всегда пример для подражания, в оптимизме», «Какая красотка», «Моя любимка. Люблю тебя», «Вы такая чудесная!», - восхищаются поклонники актрисы.

Также Кравченко спрашивают о сериале «Сваты».

«Когда будут сваты7?», «Ждем новый Сватов», - пишут в комментариях.

Отметим, ранее сообщалось, что сериал «Сваты-7», съемки которого начались в Минске, может появиться на экранах до конца текущего года.

В новом сезоне герои в своих фантазиях переносятся в XIX век, где ведут жизнь помещиков. В одном из эпизодов зрители увидят Валю и Ивана Будько в юности.

Так, песонаж Татьяны Кравченко в детстве сыграет 12-летняя украинская актриса Мария Тарасова, у которой, не смотря на юный возраст, за плечами уже громадный опыт - 40 ролей.

Премьера сериала “Сваты” состоялась в 2008 году. Тогда это была 2-х серийная семейная комедия.

Напомним, что Татьяна Кравченко показала, как проводит вечер: «Женщина огонь», появилось фото.

Как сообщала Politeka, Добронравов не удержался и выдал всю правду об уходе Васильева из "Сватов": "Очень подло...".

Также Politeka писала, что Татьяна Кравченко ошарашила видом на съемках, грим не помогает: «Очень постарела».