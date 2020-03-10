Меган Маркл и принц Гарри последний раз вышли в свет в качестве герцогов Сассекских

Об этом пишет РБК.

Как известно, Меган Маркл и принцц Гарри вчера, 9 марта, посетили праздничную службу в Вестминстерском аббатстве.

По официальной информации, мероприятие было посвящено дню Содружества наций.

Герцоги Сассекские засветились на публике в компании королевы Елизаветы II, принца Чарльза, его супруги Камиллы, а также с Уильямом и Кейт Миддлтон.

Более того, на праздничную службу приехал премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон со своей спутницей Керри Симондс, а также многими другими гостями.

Судя по фотографиям, опубликованным в соцсетях, Меган Маркл в последний раз "зажгла". Похудевшая герцогиня раздавала всем приветственные улыбки, общалась с гостями - как взрослыми, так и детьми.

Для последнего мероприятия в качестве герцогини Меган Маркл выбрала платье-миди изумрудного оттенка, выгодно подчеркнувшее ее фигуру. А свой образ она также дополнила накидкой от Emilia Wickstead и шляпкой с сетчатым бантом в тон к платью.

Ранее мы рассказывали о том, что Меган Маркл засекли с другим. Инцидент произошел в британском городе Дагенем.

Так, во время посещения местного учебного заведения Меган Маркл выступила со сцены. В этот момент на сцену вышел юноша, которому она радостно улыбнулась. Парень нарушил протокол королевской семьи и после рукопожатия поцеловал женщину. Его он объяснил тем, что Меган «действительно красивая».

«Надеюсь, вы не против того, что я обнимал вашу жену. Я был просто ошеломлен и потрясен, увидев, что она приехала в мою школу. Мне было приятно услышать ее речь и выступить перед ней. Она действительно вдохновляет», - написал он в письме принцу Гарри.

Напомним, над принцем Гарри нависла угроза, Маркл вывели на чистую воду: "Скоро все забудут...".

Как сообщала Politeka, Меган Маркл осрамилась глупой выходкой на публике, Гарри в ауте: видео облетело сеть.

Также Politeka писала, что Меган Маркл и принц Гарри вернулись в Великобританию и сразили всех наповал: "Великолепные".