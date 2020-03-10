Участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала, как проводит время с дочерью Лаурой

Только вчера у звезды украинского шоу-бизнеса отгремел концерт, а уже сегодня показала, как собирается отпраздновать уже прошедшее 8 марта, информирует Рoliteka.net.

Так, на представленном кадре звезда решила показать себя в нежном-весеннем образе и в таком же стиле свою дочь Лауру. Слава рассказала, что из-за насыщенного графика она не отмечала женский праздник, однако собирается сделать это сегодня.

«Сегодня был очень насыщенный день . Только попала домой . На сон 3 часа 🤦🏽‍♀️ Моё 8 марта плавно переросло в 10 🤣 , а так хотелось вырвать день с календаря 🤣», – пишет артистка под новым постом.

Поклонники тут же отреагировали:

«ЖАЛКО...что разошлась с мужем. Дети остались сиротки. А другому папе не нужны чужие детки. Вот молодые как поступают не думают. Но через ВРЕМЯ спрашивают...почему дети такие ? Что происходит с ними? А я вам отвечу. Нет настоящей отцовский ЛЮБВИ», «Слава , ты имела в виду - перевернуть Календарь ?😂 и снова 3 сентября ?😂😘😘😘», «Слава, вас я обожаю: ваш голос, ваш талант! Вы просто настоящая женщина! С прошедшим!!🌷😉😇».

Ранее Слава Каминская показала, как развлекалась во время отдыха перед концертом.Только вчера артистка представила целую серию фото в новых образах и нарядах, специально подобранных для выхода в свет.

Появившись на улице без макияжа, Слава показала, как выглядит в реальной жизни. Однако, из-за неестественного кадра выглядело это не совсем удачно. Напомним, часто поклонники критикуют славу за перебор с уколами красоты и всегда просят звезду больше не делать губы, как как они выглядят неестественно.

В этот раз подобных комментариев не было, посколько в разделе Стори скрыта возможность оставить комментарии.

Напомним, Слава Каминская серьезно заболела и поразила внешним видом

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