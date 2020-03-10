Миниатюрная жена-красавица российского шоумена Александра Реввы Анжелика показала, как тренируется

Супруга популярного артиста знает, как привлечь внимание публики и часто постит в популярной соцсети фото из жизни и откровенного характера. Этот раз исключением не стал. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на ее Instagram.

Женщина показала, как потеет, вероятно, на утренней пробежке. На Ревве были лосины, которые обтягивали ее аппетитные формы, а также коротенький топик и кепка. Она позировала под палящим солнцем и подписала свой пост так:

"А как хочется порой просто поспать... 😂🤦🏻‍♀️ Физкульт хеллоу!".

Поклонники оценили стойкость красавицы противостоять утреннему желанию понежиться в постели и ее аппетитные формы, так помимо прочего, Анжелика сверкнула подтянутым животом и обольстительными бедрами.

Ранее мы рассказывали, что жена Реввы, более известного публике как Артур Пирожков, трогательно поздравила поклонниц с 8 марта.

Поздравление она традиционно опубликовала в сети. Женщина сопроводила свой пост соблазнительным снимком из новой фотосессии. Она оголила свои длинные ноги, выставив их вперед. На Анжелике надето маленькое черное платье, а сверху – такого же цвета пиджак. Кроме этого, Анжелика сделала вечерний макияж и укладку.

«Ты украшение этого мира!! Всегда помни об этом!! Мысли добрее, не бойся быть слабой, дари любовь, излучай свет. Только ты есть у себя!!! Люби себя!! Пусть из твоих уст всегда льётся песня...песня о любви к этому несовершенному миру», - написала Ревва.

Мы также рассказывали, что Анжелика выпустила лимитированную коллекцию часов. Успехами супруги похвастался ее муж. В посте Александр Ревва рассказал, что часы, которые представила его жена, она сделала вместе с известным брендом.

Напомним, что Артур Пирожков признался, сколько времени проводит в постели с горячей женой: «Мой рекорд…».

Как сообщала Politeka, горячая жена Артура Пирожкова похвасталась повзрослевшей дочерью с пушистым другом: муж не сдержался.

Также Politeka писала, что соблазнительная жена Артура Пирожкова показала себя в неожиданном образе: "Ангел".