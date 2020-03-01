Російський гуморист і співак Олександр Ревва, відомий під псевдонімом Артур Пирожков, ошелешив визнанням про інтимне життя зі своєю дружиною Анжелікою

Розговоритися комік вирішив в інтерв'ю російським ЗМІ. Як відомо, Олександр Ревва і його дружина Анжеліка є зразковою парою в російському шоу-бізнесі. Вони разом вже 12 років. Судячи з фото в Інстаграм, які зіркове подружжя регулярно публікує, вони досі без розуму один від одного. Пара вже чотири рази зіграла весілля, так як у них є традиція проводити весільну церемонію в різних куточках світу.

Незважаючи на образ мачо, 45-річний Олександр Ревва є зразковим сім'янином. Він дуже любить свою дружину і їх спільних дочок Алісу і Амелі. Одного разу він зізнався, що мріє ще про сина і сподівається, що дружина подарує йому такий подарунок.

Нещодавно Ревва вирішив привідкрити завісу їх інтимного життя. Він заявив, що намагається задовольняти дружину у всіх сферах, в тому числі і в ліжку.

«Мій рекорд вісім хвилин, потім я одразу засинаю. А вранці можна швидко — хвилини півтори», — заявив Олександр з іронічною посмішкою.

Як відомо, Олександр Ревва познайомився зі своєю дружиною в 2004 році в Сочі. Він побачив Анжеліку на дискотеці і захотів підкорити її у що б то не стало. Щоб підкорити дівчину, він витратив всі заощадження на лімузин, на якому підвіз її додому. Пара зустрічалася три роки, після чого Ревва зробив Анжеліці пропозицію.

Раніше ми писали, що Олександр Ревва показав своїх дорослих дочок. Пирожков похвалився старшою Алісою, разом з якою вони взяли участь в озвучці нового мультфільму «Пухнасті шахраї».

Нагадаємо, що дружина Артура Пирожкова похвалилася подорослішалою дочкою з пухнастим другом: чоловік не стримався.

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