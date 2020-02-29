Дружина знаменитого російського шоумена Олександра Ревви, більш відомого як Артур Пирожков, показала підписникам у мережі стильну молодшу дочку
Анжеліка Ревва поділилася знімком шестирічної Амелі, яка позує в повністю рожевому одязі з песиком на руках, передає Politeka.
Мама дівчинки підкреслила, що донька сама формує власний стиль.
«Lady in pink.. 💘👚👛🦄🎀 Сама купує собі одяг.. сама одягається і вибирає total look.. ніхто не в силах запропонувати свій варіант! P. s. А ми поїхали рожеву кепку шукати і нашийник», – йдеться у підписі до світлини.
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У коментарях шанувальники засипали маленьку модницю компліментами.
«Красуня», «Молодий дизайнер!», «Милота!», – пишуть під фото.
«Амелі! Така гарна! ГОВОРЯТЬ, ЩО ПРОТИ ТАКОЇ крисивої дівчинки ЖОДЕН ХЛОПЧИК НЕ ВСТОЇТЬ!», - написав Олександр.
Зазначимо, що у шоумена і його дружини – дві дочки. Амелі народилася в 2013 році і разюче схожа на свого батька, а старша дочка Аліса – копія мами. Вона з'явилася на світ у 2007 році. З ім'ям первістка пов'язана дуже цікава історія. Олександр планував назватОднак зрештою дівчинці вирішили дати інше ім'я.
Що ж стосується Амелі, то вона вже встигла стати зіркою мережі після того, як в 2016 році відео з нею «Хитрий зайчик з'їв всі цукерки» набрало сотні тисяч переглядів.
Незважаючи на те, що на сцені Олександр Ревва – брутальний ловелас, оточений сотнями красивих жінок, поза шоу-бізнесом він є зразковим сім'янином.
Зі своєю майбутньою дружиною Анжелікою він познайомився в 2004 році на дискотеці в Сочі. Наступного дня вона поїхала в Краснодар до батьків, але молоді люди не переривали спілкування – регулярно зідзвонювалися. Досить скоро відбулося обопільне знайомство з батьками. З походом в РАЦС пара не поспішала. Вони розписалися лише тоді, коли майбутня дружина була на третьому місяці вагітності.
Не так давно Олександр Ревва презентував кліп на пісню «Летимо зі мною», в якому знявся зі своєю дружиною.
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