37-річна Анжеліка Ревва, дружина російського коміка і співака Артура Пирожкова, розбурхала несподіваним образом

Як передає Politeka.net, дівчина поділилася свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в чорній сукні, що тісно обтянула її "осину" талію. На одному з кадрів красуня прийняла звабливу позу заради гарячого знімка: Анжеліка підняла одну руку і доторкнулася до волосся, а іншою до підборіддя та губів. Ідеальна зачіска та макіяж природніх тонів з яскраво виділеними очима доповнили таємничий образ. На руці у Анжеліки красується сріблястий годинник.

На іншому кадрі дружина Олександра Ревви (справжнє ім'я артиста) посвітила стрункою ніжкою, непристойно високо задерши плаття. На наступному знімку помітно, що пікантною деталлю наряду Анжеліки є відкрита спина.

Ефектний образ красуні нікого не залишить байдужим.

"Тільки справжній чоловік знає, що час прикрашає жінку... 🤎", - підписала знімок дружина артиста.

"Від щастя дівчина з роками тільки краше!!!☝️🥰"; "Плаття 🔥😍"; " Анжеліка, ви дуже гарна !❤️ У світі мільярди дівчат, але Ви змогли показати себе всім такою, щоб носити звання особливої! І хто сказав, що Ангели є тільки на небі?! Це не правда, адже я бачу Ангела на землі!", - відповіли їй в коментарях.

Раніше ми повідомляли, Олександр показав як створювався жаркий ролик з дружиною на пляжі у райському куточку. Дівчина постала в чорному боді, що вигідно підкреслив її розкішну фігуру, а її чоловік вбрався в білу сорочку і світло-бежеві штани. Парочка показала на камеру справжню пристрасть: поцілунки і обійми говорять про їх щиру любов один до одного.

«У музичній love story "Летимо зі мною" вже 2 мільйони переглядів!!! І сьогодні на моєму каналі можна подивитися кліп, знятий професійним колективом…», - повідомив Олександр.

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