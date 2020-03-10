Хороша известная украинскому зрителю по сериалу "Великолепный век" турецко-немецкая актриса и модель Мерьем Узерли порадовала поклонников откровенными черно-белыми кадрами

Снимки Узерли опубликовала на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. Коллаж из фотографий получился весьма интересным: артистка в разнообразных соблазнительных позах показала свою красоту на камеру, при этом засветив частично нижнее белье - из-под майки актрисы выглядывали брительки от лифчика. Кроме того, декольте артистки таже не назовешь скромным.

Традиционная стильная укладка, пронзительный взгляд и блестящая игра на камеру - даже в случае фотосъемки - сделали свое. Поклонники пишут под подстом экранной Султанши массу комплиментов в ее адресс. В частности о том, насколько же Мерьем "умело и проникновенно играет", а также какие у нее красивые "скулы и глаза" и о том, что она своим новым образом просто "завораживает".

Ранее мы писали, что Мерьем Узерли опубликовала снимок, на котором она позирует с растрепанными волосами, которые держит рукой. На актрисе надета черная кофта, которая подчеркивает ее природную красоту. Особенно на фото выделяются голубые глаза девушки.

36-летняя Мерьем Узерли стала известной в Украине после выхода сериала «Великолепный век», где девушка сыграла привезнную в Турцию из Крыма Роксолану. Благодаря этой роли ее очень любят украинские зрители. Они довольно часто оставляют в соцсетях актрисы комментарии.

Кроме того, на новой серии фотографий актриса красовалась также на красной дорожке в окружении журналистов, смеется, улыбается в камеру, а также сидит в зрительском зале. Для выхода в свет Мерьем выбрала топ с глубоким декольте, серый пиджак с необычными плечами. Волосы актриса собрала в гульку. Макияж Мерьем был идеальным, на фото ее лицо смотрится невероятно.

«Права женщин и гендерное равенство - одна из самых важных тем нашего общества. Мы должны все больше и больше работать рука об руку, чтобы создать лучшее место на «нашей» планете Земля, где все полы должны быть равными. Одним из проектов, которые поддерживают права женщин и гендерное равенство, является фестиваль SHEnema», - рассказала Узерли про мероприятие, которое она посетила.

Пост артистки собрал более 152 тысяч лайков. В комментариях поклонники Узерли оставили много приятных комментариев.

«Красотка», «Люблю», «Вау», «Ты очень красивая», «Любим тебя дорогая», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Мерьем Узерли удивила изменением во внешности: "В фильме была намного...".

Как сообщала Politeka, Мерьем Узерли соблазнила прекрасными формами в розовом топе: "Такую нельзя забыть".

Также Politeka писала, что Мерьем Узерли забыла о лифчике и засветила свое богатство вблизи: «видно все».