Ему было 83 года

Заслуженный артист России Владимир Михайловский ушел из жизни на 84-м году жизни

Об этом проинформировали на сайте театра, где работал Михайловский, передает Politeka.net.

Информация о смерти Владимира Михайловского, которому было 83 года, появилась еще вчера, 9 марта.

«Умер Владимир Михайловский... Прекрасный, добрый, преданнейший театру человек, рождавший в каждом, кто его знал, только нежные и глубоко сердечные чувства», — написал Константин Райкин от имени труппы.

Константин Райкин также назвал заслуженного артиста России "прелестным, мягким и смиренным работягой". Без людей, подобных Михайловскому, театр невозможен.

«Он был из самых последних, кто работал с моим отцом и являл собой живую связь великого прошлого этого театра с его настоящим», — резюмировал Райкин в своем обращении.

Стоит отметить, что Владимир Михайловский родился в 1936 году в Ленинграде. Работал в Ленинградском ТЮЗе, Ленинградском театре миниатюр, «Сатириконе» и театре «Эрмитаж».

В большой кинематогроф пришел в далеком 1965 году. Среди самых известных работ актера можно отметить «Ликвидацию», «Исаева», «Старых друей» и другие.

Причина смерти Владимира Михайловского и дата официальной церемонии прощания пока не сообщались.

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