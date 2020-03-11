Многие звездные исполнители, авторы и продюсеры – такие, как Валерий и Костантин Меладзе, а также Жуков из популярного в свое время коллектива «Руки вверх», рыжий из «Иванушек», скандальный Сергей Шнуров и не менее одиозный Григорий Лепс – смело могут похвастаться женами-красавицами

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram-публикации, а также информацию, которая находится в открытом доступе.

Вашему вниманию подборка красавиц, которым удалось окольцевать богатых и знаменитых артистов. Примечательно, что все дамы моложе своих звездных мужей.

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева

Сергей Шнуров и Ольга Абрамова

Григорий Лепс и Анна Шаплыкова

Андрей Григорьев-Апполонов и Марина Григорьева-Апполонова

Сергей Жуков и Регина Бурд

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова

Напомним, экс-солистка «ВИА Гры», певица Вера Брежнева долгое время скрывала свой роман с продюсером и музыкантом Константином Меладзе. А тот, в свою очередь, долго не мог решиться уйти из семьи ради молодой блондинки.

Как рассказала бывшая жена Меладзе, роман с Верой он закрутил еще в 2005 году. Правда, с 2006 по 2012 год Брежнева была замужем за бизнесменом Михаилом Киперманом, от которого родила дочь. Свадьбу с Меладзе блондинка сыграла уже в 2015 году.

Коллега Брежневой по «ВИА Гре» Альбина Джанабаева завоевала сердце брата Константина Меладзе – Валерия. Она состояла в тайной связи с Валерием долгие годы и даже родила ему внебрачного сына.

Второй сын родился у пары уже в браке. Правда, для этого Меладзе пришлось развестись с женой Ириной, с которой он прожил 25 лет. От первого брака у Меладзе осталось трое дочерей.

Предлагаем Вам вспомнить и несколько пар мировых звезд, где мужчины ниже своих дам.

Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли и актер Джейсон Стэтхэм

Невеста знаменитого актера Джейсона Стэтхема и мать его сына Джека Оскара - звезда мировых подиумов. Они вместе уже немало лет, но не спешат узаконить свои отношения. При этом пара выглядит очень гармонично.

Актер Дэниэл Рэдклифф жил бурной жизнью - ему приписывают немало романов, так еще в январе 2012 года Рэдклифф заявил, что находится в отношениях с ассистенткой режиссёра Рози Кокер. Но уже в октябре того же года стало известно об их разрыве. С 2012 года встречается с американской актрисой Эрин Дарк, которую встретил на съёмках фильма «Убей своих любимых». В 2014 году ходили слухи об их помолвке, но отец Эрин опроверг их.

https://www.instagram.com/daniel9340/?utm_source=ig_embed

https://twitter.com/fwksthephoenix/status/502531200909864960

Длинноногая актриса-красотка Камерон Диас, которая недавно стала мамой счастлива, судя по публикуемым в сети фото, с гитаристом группы Good Charlotte Бенджи Мэдденом.

Легендарная актриса Николь Кидман и музыкант Кит Урбан счастливы вместе – у них даже один аккаунт в популярной соцсети, вроде как, на двоих. Парочка охотно позирует перед фотографами, а Николь иногда, отмечают поклонники, даже заметно приседает и наклоняется рядом с супругом, чтобы тот казался повыше.

Экс-президент (23-й по счету) Франции Николя Саркози женился в свое время на звезде мировых подиумов Карле Бруни. Выдающийся рост манекенщицы и достаточно «скромный» как для мужского - никак не мешают паре быть вместе вот уже 12 год, Карла до сих пор публикует в своем аккаунте в популярной соцсети нежные и памятные фото с супругом.

Напомним, что Альбина Джанабаева взбудоражила новой внешностью, молодеет на глазах: «Повезло Меладзе…».

Как сообщала Politeka, Кристина Асмус прямо в постели показала, какой подарок достался Харламову: "Губки шаловливые".

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