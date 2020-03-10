Немецкий музыкант и солист известной рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн после концерта в Киеве посетил Чернобыльскую зону отчуждения
В Припяти и прокатился на старой заброшенной карусели, несмотря на то, что туристам запрещено прикасаться к предметам. Соответствующее видео Линдеманн выложил в своем Инстаграме. Ролик певец отметил хештегом #chernobyl. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз).
Отметим, что Линдеманн приезжал в Украине на свой сольный концерт, который состоялся 6 марта в столице.
Видео, которое выложил Линдеманн произвело фурор в сети. Его массово репостят и комментируют.
«У него самого башка давно уже фонит. Так что ничего страшного😏», «Теперь Лобода будет самой яркой звездой», «Дедушка старый, ему все равно», «Следующий по*но-клип чувак снимет не скоро, если вообще снимет. Там ведь только общий фон снизился, но металлические конструкции фонят "будь здоров", а он на них жопой уселся», «На следующем концерте будет светиться», «Чувак берёт от жизни всё, молодец», «Отчаянный дед», «Земля пухом», «Жопа отвалится. Делов то!», «Был Тилль — нет Тилля», - пишут в сети.
Как сообщалось, на просторах интернета появилась новая неофициальная информация о свадьбе Светланы Лободы с Тиллем Линдеманном. Появлению таких слухов послужил совместный клип группы и певицы на песню "Frau & Mann".
Кроме того, пользователи сети обговорили одно из видео, в котором Пугачева делает Лободе благословляющий жест. Возможно, примадонна благословила певицу для вступления в брак с Линдеманном.
Также пользователи сети заметили на безымянном пальце певицы кольцо, похожее на обручальное.
Напомним, Лобода взбудоражила видом в одежде Линдеманна перед концертом: "Дорогой, это горячо".
Как сообщала Politeka, Линдеманн приехал в Киев вместе с Лободой, кадры взорвали сеть: "Теперь все очевидно".
Также Politeka писала, что Лобода ошарашила пикантным кадром с Линдеманном и Собчак: "Настоящее немецкое кино".