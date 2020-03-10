Немецкий музыкант и солист известной рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн после концерта в Киеве посетил Чернобыльскую зону отчуждения

В Припяти и прокатился на старой заброшенной карусели, несмотря на то, что туристам запрещено прикасаться к предметам. Соответствующее видео Линдеманн выложил в своем Инстаграме. Ролик певец отметил хештегом #chernobyl. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз).

Отметим, что Линдеманн приезжал в Украине на свой сольный концерт, который состоялся 6 марта в столице.

Видео, которое выложил Линдеманн произвело фурор в сети. Его массово репостят и комментируют.

«У него самого башка давно уже фонит. Так что ничего страшного😏», «Теперь Лобода будет самой яркой звездой», «Дедушка старый, ему все равно», «Следующий по*но-клип чувак снимет не скоро, если вообще снимет. Там ведь только общий фон снизился, но металлические конструкции фонят "будь здоров", а он на них жопой уселся», «На следующем концерте будет светиться», «Чувак берёт от жизни всё, молодец», «Отчаянный дед», «Земля пухом», «Жопа отвалится. Делов то!», «Был Тилль — нет Тилля», - пишут в сети.

Как сообщалось, на просторах интернета появилась новая неофициальная информация о свадьбе Светланы Лободы с Тиллем Линдеманном. Появлению таких слухов послужил совместный клип группы и певицы на песню "Frau & Mann".

Кроме того, пользователи сети обговорили одно из видео, в котором Пугачева делает Лободе благословляющий жест. Возможно, примадонна благословила певицу для вступления в брак с Линдеманном.

Также пользователи сети заметили на безымянном пальце певицы кольцо, похожее на обручальное.

Тилль Линдеманн после концерта в Киеве заехал в Припять и покатался на карусели. Видос он опубликовал у себя в инсте.



По правилам посещения зоны отчуждения, трогать какие-либо предметы там запрещено — фонят.



Видео: Till_lindemann_official/Instagram pic.twitter.com/nkPVYq80y7 — Лентач (@oldLentach) March 9, 2020

Напомним, Лобода взбудоражила видом в одежде Линдеманна перед концертом: "Дорогой, это горячо".

Как сообщала Politeka, Линдеманн приехал в Киев вместе с Лободой, кадры взорвали сеть: "Теперь все очевидно".

Также Politeka писала, что Лобода ошарашила пикантным кадром с Линдеманном и Собчак: "Настоящее немецкое кино".