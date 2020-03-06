Тилль Линдеманн в рамках гастролей по странам Европы отправился в Украину и уже засветился в Киевском ресторане

Не так давно стало известно, что Линдеманн будет гастролировать со шведским артистом Петером Тэгтгреном, с которым он записал альбом (название их дуэта - Lindemann). И уже сегодня артист даст масштабный концерт в Киеве, пишет Politeka.

Однако, в столицу Украины, как оказалось, знаменитый певец приехал не один. После отпуска Светлана Лобода, с которой артисту приписывают любовный роман, также прибыла в родную страну ради концерта.

Так, сначала на официальной странице в Инстаграм Тилля появился дерзкий ролик с главным акцентом «К черту коронавирус». Именно с такой надписью на защитной маске артист решил позировать прямо у массивного знака у въезда в Киев.

А немногим погодя, артист засветился в столичном ресторане с простым названием «Компот» (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Отметим, изначально Сторис со знаменитостью из Германии появилось в Instagram @alexey_ischenko, а затем разлетелось по социальным сетям.

Тем временем Лобода дала концерт в родном городе, эпатировав публику дерзкими образами. В ее Инстаграм-профиле появились кадры, сделанные перед выступлением. На небольших видео звезда позировала в одном красном топ и брюках-клеш, украшенными пайетками.

И хотя общих фото на страницах артистов поклонники не увидели, они все же уверены: артисты не случайно запланировали пересекающийся гастрольный график. Из-за работы им сложно найти время для встречи.

Ранее мы сообщали, экс-любовница Тилля (тоже родом из СНГ) Анна рассказала о том, как она заметила, что между Линдеманном и Лободой вспыхнула страсть. По ее словам, первая встреча звезд произошла на одном из фестивалей - искру между ними невозможно было потушить.

"После того, как он увидел Лободу, показалось, что сошел с ума. Мне было очевидно, что между ними искра, как и всем окружающим. Но тушить ее я уже и не собиралась. Не хочу уподобляться нашим знаменитостям и сочинять, что "Лобода увела у меня любимого" или что-то такое. Мне это совсем не надо. Просто к тому моменту я, честно говоря, устала от такого образа жизни. Так все само собой и закончилось", - поделилась Анна.

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