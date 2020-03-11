Победительница "Танців з зірками 2019", актриса Ксения Мишина нарвалась на массу комплиментов из-за своего образа

Артистка выглядит всегда очень привлекательно, пишет Politeka.net. В этот раз она сумела заворожить формами в необычном платье.

Черное модное платье, по крою напоминающее длинный пиджак, подчеркнуло идеальную фигуру звезды.

Длинный наряд имел вырез, который открыл стройную ножку артистки. Также заметно глубокое декольте, которое выделило пышную грудь звезды.

На Ксении были лаковые туфли на длинных шпильках, в результате ее ноги казались длиннее.

Завершала ее образ сумочка-клатч, которую она носила в руке. А макияж с акцентом на глаза лишь подчеркнул ее красоту.

На одном из фото Ксения позировала со своей главной конкуренткой - тоже участницей шоу "Танців з зірками 2019" - Анной Ризатдиновой. Последняя заняла второе место.

Стоит отметить, что член жюри хореограф Влад Яма заявил, что Ризатдинова была достойна победы больше, после чего девушку стали называть фавориткой шоумена.

В посте Ксения Мишина рассказала, что у нее был прекраный вечер, ведь она вручала награды спортсменам. При этом звезда испытывала волнение.

"Словила себя на мысли, что это одновременно круто и невыносимо сложно стоя на сцене быть максимально сконцентрированным, полезным, интересным и уметь там быть, говорить, нести... И несмотря на мою профессию и казалось бы опыт публичных выступлений - это оказалось терниями и чем-то новым, что я хочу постичь...

Всегда наблюдаю за собой, за своими чувствами, эмоциями и сегодня это дало мне новую идею для саморазвития, изучения, движения...", - написала актриса.

За час пост собрал более 11 тысяч лайков и много комментариев.

"Какая ты великолепная ❤️❤️❤️", "Шикарное платье 🔥", "МОЯ САМАЯ КРАСИВАЯ♥️♥️♥️♥️♥️", "Вот почему Вас любят миллионы...Вы человек, который совмещает в себе бешеную энергию, нежность, доброту,бесконечную работоспособность, силу и мощь...", "Стильно! Когда рядом приятная атмосфера, она дарит крылья и сомнения, потому что привычный негатив", "Очень красивые", - написали пользователи сети.

Напомним, что Ксения Мишина обтянула пятую точку черной тканью: "Нужна и все".

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина затянула роскошные формы в кожу: "Чувственная красотка".

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