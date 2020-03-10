Звезда российского ТВ Ксения Собчак удивила поклонников видом в откровенном наряде на живописном пляже

Новое фото телеведущая опубликовала в своем Instagram, пишет Politeka.net:

«Подниму хоть ногу вверх, раз рубль опять падает, а я не перестаю удивляться тому, что это еще кого-то удивляет», - подписала Ксения свой новый снимок.

На фото светская львица позирует в, вероятно, пижаме на мостике типичного пляжа на Мальдивах. Звезда ТВ подняла одну свою ногу в условном вертикальном шпагате, очевидно, на зависть своей звездной "закадычной подружке" - звезде российского балета Анастасии Волочковой.

Поклонники по-разному реагировали на увиденное:

«Отдых в этом году походу будет у всех на даче 😭»

«Волочкова этого не переживёт))»

«ну ты хоть понимаешь сколько людей будет в жопе, это вообще не смешно, особенно бедным и пенсионерам…»

«Волочкова отдыхает))) надо тоже так попробовать)))»

«да уж…»

Ранее мы писали, что Собчак жестко высказалась по поводу похода в политику лидера группы Ленинград Сергея Шнурова. Телеведущая отметила, что выбранная Шнуровым партия Роста - удачный выбор как для главы партии, так и для исполнителя.

«Примерно также гармонично выглядит беспокойная лошадь в двухкомнатной квартире…», - написала Собчак.

Как известно, Сергей Шнуров решил пойти в политику, заявив, что «она сама постучала в его двери». По словам исполнителя, он хочет донести до людей в России, что жизнь в их стране можно сделать лучше.

Напомним, Собчак ошарашила внешним видом дома, Богомолову не повезло.

Как сообщала Politeka, бывший любовник Собчак рассказал, как избавился от светской львицы.

Также Politeka писала, что Собчак "отправила" россиян в ауте.