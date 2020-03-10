Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха показала, как зажигала но ночном концерте

Сегодня певица решила буквально завалить профиль новыми постами в социальной сети Инстаграм, многие фото и видео звезда решила представить в разделе Стори, сообщает Politeka.

Так, певица показала себя в новом светлом сдержанном костюме, который выгодно подчеркнул ее формы. Волосы певицы были распущены, а сама она с довольно ярким макияжем на лице похвасталась зажигательными танцами рядом с гитаристом.

При этом Виктория мило подвигалась перед камерой и повеселила фанатов. Однако последние не смогли оставить никаких комментриев, поскольку подобная функция в разедле Стори отключена.

Ранее звезда похвасталась отдыхом во время концерта звездных коллег «Иванушек». Позируя на фоне поющей толпы и самих артистов, звезда похвасталась не только ярким макияжем, акцент которого на яркой помаде, но еще и новым платьем длинной в пол. Леопардовый принт на бледно-желтом платье удачно дополнил и завершил представленный лук.

«Кукла Маша, кукла Даша, Просто дети стали старше, Просто, просто все мы подросли..... P.S: А нам повезло выглядеть намного моложе своего возраста.☺️☺️☺️», – написала звезда под снимком в Инстаграм.

Как и ожидалось, поклонники были рады увидеть новый кадр:

«ты не на сцене а релаксируешь на танцполе забавная жизнерадостная получаешь от жизни удовольствие очаровательна и изящна пантерочка 🐆🌷🌷🌷», «Отличная энергетика и все так же им парням по 20 😅 как и нам . И песни никогда не стареющие )», «просто восхитительна Виктория)))))», «Солнечная улыбка !!!))) молодчинка !!!)))», «Точно как будто 18👍😂».

Напомним, что Виктория Смеюха без макияжа показала сочные мандаринки.

Как сообщала Politeka, звезда "НеАнгелов" сразила новым талантом после отпуска.

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