Знаменита украинская певица Вера Брежнева показала, как развлекала поклонников в США на ярком концерте

Несколько дней назад певица засветилась на прогулке в Чикаго, рассказав о том, что ей нелегко дается столь насыщенный график практически без выходных и свободного времени хоть на час, пишет Рoliteka.net.

Напомним, по словам самой звезды, она успела уже дать концерт в Маями и Нью-Йорке, а также прогуляться по городам в те редкие свободные часы своего дня. При этом Вера отметила, что погода в США ей не нравится и она даже мучается от того, что на улице так прохладно.

А поздно вечером в разделе Стори в Инстаграм она показала, как выступала на долгожданном концерте заграницей. Так, Вера сменила не один наряд.

Первый - черный блестящий костюм, состоящий из ультра-короткого топа и пышной юбки, выгодно подчеркнул формы звезды. А вот второй - костюм золотистого цвета, обтягивающий полностью ее стройную фигуру, удачно сочетался с светлыми блондинистыми волосами знаменитой артистки.

Ранее Вера Брежнева удивила трогательными кадрами с мужем, представив те в социальной сети Инстаграм. Причем выступала артистка даже в Международный женский день, поздравив своих поклонниц. А чтобы избавить себя от ненужных комментариев в адрес семьи, не забыла звезда в разделе Стори опубликовать трогательные семейные кадры.

Так, в специальном разделе Инстаграм певица показала трогательное обращение к мужу и целый фотоколлаж с снимками, на которых она вместе с Меладзе счастливо обнимаются и нежно смотрят друг на друга.

Стоит отметить, личная жизнь Веры в последнее время привлекает много внимания. В Сети регулярно всплывают слухи о проблемах Брежневой с мужем. Одни обвиняют Константина Меладзе в измене, а вторые, особо любопытные, даже пророчат паре развод. Именно поэтому артистка не публикует в профиле привычных семейных кадров, чтобы избежать лишней критики в свой адрес.

Напомним, что Брежнева посветила фигурой без белья перед знаменитыми красавцами

Также Politeka писала, что Брежнева устроила дикие танцы в юбке с откровенным вырезом