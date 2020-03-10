Слава показала, как проводит время перед выступлением

Участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская появилась в естественном виде без брюк во время отдыха в гримерке

Вчера днем певица решила показать, как отдыхает с коллегами во время прогулки по городу. Причем Слава отметила, что делает она это прямо перед своим выступлением в другом городе, информирует Рoliteka.net.

А сегодня певица показала в разделе Стори в Инстаграм, как, собственно, она готовилась к очередному выступлению. Напомним, Слава часто появляется в разных концертных нарядах на публике, некоторые из них достаточно открыты.

Поэтому в Стори Каминская засветила не только лицо без макияжа и волосы без укладок, но еще и несколько странный наряд. Слава позировала в сетчатой юбке, не скрывающей ее ноги в массивных черных ботинках на шнуровке и черной тостовке, удачно скрыв остальные части тела.

Похоже, звезда предпочла отдохнуть с комфортом перед выступлением, поэтому предпочла переодеваться понемногу, удивив неоднозначным образом, состоящим из домашней кофты и части сценичного образа.

Ранее артистка решила представить на стильном снимке себя в новом образе, стоя рядом с солистом известной группы. Сама Каминская выглядела весьма стильно и скромно – длинное пальто в пол серого оттенка с массивной россыпью вышитых цветов. Дополнила новый наряд артистка массивными кожаными сапогами, легким макияжем и аккуратно завязанными волосами.

«Да , я тоже фоткаюсь с артистами после концерта @kadebostany_official 🤟🏼», – отметила Слава под новым постом.

Пользователи сети весьма бурно отреагировали на увиденное:

«Это кто? Митхун Чакраборти? 🤭🧐🤔», «Какое пальто 😍🔥🔥🔥», «Какое пальто 😍🔥🔥🔥», «Круто 😍», «Хо цей заморський парубок?», «Волшебные Свечи! 🔥🔥🔥», «Ааа, класс и я там была🌹 так хочется Вас увидеть в «живую»❤️❤️❤️», «Он конечно крут🔥👍», «Что за пальто?», «Ничего человеческое не чуждо😉», «Армянское радио отвечает...».

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