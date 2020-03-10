Поклонники Нади Дорофеевой и Позитива испугались возможного распада группы «Время и Стекло»

Во вторник, 10 марта, состоялась премьера нового клипа популярной украинской группы на песню «Навсегда/никогда». Ролик появился на официальной странице «Время и Стекло» на YouTube и привел в восторг поклонников коллектива, пишет Politeka.

Но в то же время, некоторые кадры и сам посыл клипа насторожили фанатов группы и заставили их задуматься о возможном распаде «Время и Стекло». Дело в том, что в клипе показаны архивные моменты из жизни группы, а в подписи к самому видео можно увидеть довольно зловещую фразу «Время истекло».

Все это натолкнуло многих на мысль о том, что Дорофеева и Позитив намекают о своем грядущем распаде.

«Я не понимаю.... Что значит время истекло????? Истекло??? Это всё??????? Неееет только не говорите об этом пожалуйста», «Все комменты: Неужели Время и стекло распадаются?!?!», «в тегах видео есть тег "последний клип время и стекло"», «Да вроде как всю песню об этом поют, похоже трындец, последняя песня», «Кто не понял, да, группа распадается. Лёша уходит в "Мозги", Надя скорее всего, в сольный проект...», «Если группы не будет, то моё сердечко разобьётся. Ведь я их знал с самой первой песни», «Надеюсь это не конец группы», - пишут люди.

До этого мы писали о том, что Дорофеева показала необычные фото вместе с Позитивом.

В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм певица опубликовала несколько кадров, сделанных в рамках специальной фотосессии вместе с Алексеем Завгородним.

Так, на странице звезды появились снимки в мрачном освещении, причем сделаны специальном в новом стиле. На новых фото певица вместе с Алексеем стояла прислонившись к нему и мило склонив голову. На следующем - артисты держались за руку, а за ними видна лишь пустая сцена.

Напомним, Дорофеева засветилась в нежных объятиях Позитива.

Как сообщала Politeka, Дорофеева озадачила сменой имиджа рядом с подругой: "Вова, неси цветы!".

Также Politeka писала, что Дорофеева откровенно призналась, как борется с проблемами: "Меня подсадили на...".