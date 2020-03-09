Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева показала себя в необычном спортивном костюме

В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм звезда решила оригинально поздравить поклонников с прошедшим праздником, а заодно похвастаться своим новым спортивным костюмом с коллегой, пишет Politeka.

Сегодня Надя представила нежный кадры с коллегой, на котором сверкнула яркой улыбкой и светлым костюмом с розовым жилетом.

«Девочки!!!! С нашим праздником ! Сегодня нам можно всёёё 😂😈 идеальная весна в идеальной @katsurina.online 🖤 @dasha_katsurina ⚡️», – написала Надя под новым кадром.

Пользователи сети принялись комментировать увиденное:

«Красивые🔥😍», «С праздником, Надюшка❤️», «Спасибо😊 и тебя с праздником!!!💕🌺,» «Класная😍😍😍😍😍😍💕», «Надюш, с 8 марта тебя❤️❤️❤️», «И тебя ,Надя, с праздником!!! Любви тебе нескончаемой!!!!💋💋💋💋💋», «С 8 марта!🌷 Здоровья, счастья и любви!💘», «Такие красивые 😻😻😻», «Оооо боже как это красиво😍😍😍😍 не могу😘💜👌👌».

Ранее Надя поделилась мотивирующим постом и рассказала, что ей помогает держать себя "на плаву".

Меня подсадила на аудиокниги @borodina Теперь, у меня нет ощущения, что в дороге - я теряю время. Теперь все наоборот) Иногда я даже жду, когда же я окажусь в машине и послушаю что-то, что меня вдохновит. А ещё знаете, некоторые люди смотрят телик и с ним разговаривают?) Так вот я так делаю с аудиокнигами 😂 Я повторяю в слух, соглашаюсь, начинаю спорить, останавливаю, чтоб спросить - « эй, в смысле, серьезно?? Вот так надо делать?)))», – рассказывает Надя в Инстаграм.

При этом звезда рассказывает, что сейчас слушает и сама «мотивационные штуки». Недавно, дослушав одну книгу она даже расплакалась и почувствовала такой прилив счастья и сил, что поняла: она хочет поделиться этим с поклонниками.

"Покупайте книги или Аудиокниги - это не важно. Выбирайте жанр на свой вкус. Когда -то я любила детективы, а теперь перешла на мотивационные книги, которые тебя вдохновляют и дают, порой, больше сил и энергии, чем тренировка в зале"

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