Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева показала необычные фото вместе с Позитивом

В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм певица опубликовала несколько кадров, сделанных в рамках специальной фотосессии вместе с Алексеем Завгородним, пишет Politeka.

Так, на странице звезды появились снимки в мрачном освещении, причем сделаны специальном в новом стиле. Отметим, совместные кадры коллег - Нади и Алексея всегда воспринимаются поклонниками очень радушно, поскольку многие из них желают, чтобы звезды были вместе – даже несмотря на то, что каждый из звезд имеет свою вторую половинку.

На новых фото певица вместе с Алексеем стояла прислонившись к нему и мило склонив голову. На следующем - артисты держались за руку, а за ними видна лишь пустая сцена. Таким орбазом звезды напомнили о скором выходе музыкальной композиции, презентация которой состоится уже сегодня. Называется новая работа "Навсегда/Никогда", на которою артисты и выпускают клип.

«Та что слева, очень привлекательная особа)», «Очень очень жду люблю вас ❤️❤️❤️», «Самые ❤️😍😍😍», «Завтра песня в 12, под названием "Навсегда/Никгода"», «Так классно, что песня которая у меня на репите 24/7, на неё выйдет завтра бомбезный клип!», «Спасибо за такие фотки❤», «Это будет Топ», «Які гарні 😻😻», - отмечают пользователи.

Ранее Надя Дорофеева показала себя в необычном спортивном костюме. В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм звезда решила оригинально поздравить поклонников с прошедшим праздником, а заодно похвастаться своим новым спортивным костюмом с коллегой.

Сегодня Надя представила нежный кадры с коллегой, на котором сверкнула яркой улыбкой и светлым костюмом с розовым жилетом.

«Девочки!!!! С нашим праздником ! Сегодня нам можно всёёё 😂😈 идеальная весна в идеальной @katsurina.online 🖤 @dasha_katsurina ⚡️», – написала Надя под новым кадром.

Пользователи сети принялись комментировать увиденное:

«Красивые🔥😍», «С праздником, Надюшка❤️», «Спасибо😊 и тебя с праздником!!!💕🌺,» «Класная😍😍😍😍😍😍💕», «Надюш, с 8 марта тебя❤️❤️❤️», «И тебя ,Надя, с праздником!!! Любви тебе нескончаемой!!!!💋💋💋💋💋», «С 8 марта!🌷 Здоровья, счастья и любви!💘», «Такие красивые 😻😻😻», «Оооо боже как это красиво😍😍😍😍 не могу😘💜👌👌».

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