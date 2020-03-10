Стройная блондинка-красавица из «ВИА Гра» Эрика Герцег, которая, якобы, "романила" со своим звездным продюссером Костантином Меладзе, покрасовалась в машине

Исполнительница позировала в машине в повседневном, но весьма откровенном наряде. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на ее Instagram.

На кадрах Эрика позирует без макияжа и выглядит при этом прекрасно, а также в темной кофте с глубоким V-образным вырезом. Свои длинные волосы артистка уложила назад и собрала в хвостик. Типичное сэлфи очень понравилось ее фанам:

«😍😍😍добро пожаловать Ерика❤»

«Красавица 💕😍😍😘💕»

«Огонь🔥🔥🔥💐🌹🌺»

«Ты Богиня... твоя красота и Энергетика мотивирует быть лучше 💕»

Сама же Эрика подписала свой пост так:

«Алматы...это Любовь».

Кроме отменно внешнего вида артистки, ее фаны "заподозрили" звезду в том, что она забыла надеть бра под кофту, так как обычно ее грудь выглядит объемной в любой одежде. В этот же раз груди практически не видно на фото.

Ранее, напомним, отрывок с солисткой группы Эрикой Герцег Меладзе опубликовал на своей странице в Инстаграм. Как продюсер группы Меладзе часто публикует анонсы новых клипов своих подопечных, но этот раз – исключение. Дело в том, что клип ВИА Гры «1+1» вышел еще в декабре 2019 года. Поэтому причины, по которым видео появилось в сториз Меладзе, до конца не понятны.

Показательно, что продюсер выбрал отрывок из клипа, где поет Эрика Герцег. Конкретно в этом клипе девушка очень сильно похожа на экс-солистку ВИА Гры, жену Константина Меладзе Веру Брежневу. Именно с ней, по данным российских СМИ, у Меладзе роман.

Сама Эрика, как и Меладзе, не раз опровергала слухи о романе с продюсером.

«Для меня Константин Меладзе — третий отец после родного отца и Бога. С первого дня испытываю к нему уважение и благодарность за любимую работу», - заявляла девушка в интервью.

Но, несмотря на заверения звезд, поклонники ВИА Гры и Константина Меладзе все же подозревают продюсера в изменах. Во-первых, он закрутил роман с Верой Брежневой, когда она пела в группе, а он был женат. Во-вторых, Эрика Герцег как две капли воды похожа на Брежневу. Только она моложе. Сейчас звезде 31 год, а Вере Брежневой 3 февраля исполнилось 38 лет.

Напомним, что экс-ВИА Гра взбудоражила новой внешностью, молодеет на глазах: «Повезло Меладзе…».

Как сообщала Politeka, горячая «любовница» Меладзе в соблазнительном платье показала, как ее ценят мужчины: «Дороже всех подарков»

Также Politeka писала, что Вера Брежнева засветилась на громкой вечеринке с коллегами: "Вера, сколько ты тяпнула?".