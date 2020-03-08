Солістка «ВІА Гри» Еріка Герцег, якій приписували роман із продюсером Костянтином Меладзе, покрасувалася з величезним букетом троянд

Фотографію дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. На знімку Еріка стоїть в красивій відвертій сукні, що підкреслює її струнку фігуру. Дівчина виставила вперед ніжку в чорних колготках. В руках у Еріки красується величезний букет троянд, який, ймовірно, подарував їй шанувальник.

«Мої Красуні, вітаю вас з міжнародним жіночим святом! Будьте красивими, успішними, коханими, щасливими! З любов'ю, ваша Кічі», - написала Еріка.

За годину пост зірки зібрав понад 11 тисяч лайків. Прихильники вітають артистку у відповідь.

«Бажаю Щастя і Любові! Вони дорожчі всіх подарунків. Нехай збуваються мрії в прекрасний День 8 березня!»,

«Зі святом. Мила, будь щаслива»,

«З 8 березня тебе люба, ти дивовижна дівчина, мила, добра, жіночна, без зірки на лобі, а тому і чарівна!)) Бажаю нам усім жіночого щастя здоров'я і успіхів!»,

«З 8 березня принцеса, зі святом лялечка», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Еріка Герцег поділилася фотографією зі спортзалу. На кадрах в сторіз вона красується біля дзеркала. На співачці топ зі значною зоною декольте, а також лосини для тренувань. Волосся співачка залишила розпущеним.

Як відомо, Еріка Герцег співає в «ВІА Гра» з 2013 року. Вона стала солісткою групи після перемоги в шоу «Хочу у ВІА Гру». Еріка угорка, хоча і жила в Україні. У дитинстві вона відвідувала угорську школу, але після того, як правила перетину кордону були вдосконалені, їй довелося піти вчитися в українську школу.

Нагадаємо, що Еріка Герцег випятила найапетитніші місця в сміливому костюмі: «чоловіки в ауті».

Як повідомляла Politeka, Еріка Герцег в мереживній білизні побавилася прямо в машині: «Приголомшливі обсяги!».

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