36-летняя турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, особую славу которой принесла роль в сериале "Великолепный век", покорила царственным образом

Как передает Politeka.net, девушка поделилась свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала сидящей в плетеном кресле, напоминающем трон. Мерьем, впрочем, и сама приняла королевскую позу, элегантно раскинув руки в стороны, а ноги аккуратно повернув в одну сторону. Ради эффектного снимка, Узерли надела черное платье с изящными тонким поясом. Наряд как нельзя лучше подчеркнул ее пышный бюст, заставив волноваться тысячи мужских сердец.

Мерьем властно смотрит в объектив, а ее лицо обрамляют несколько локонов. Артистка использовала накладные волосы, удлинив прическу.

Поклонники за несколько минут успели поставить более 10 000 "лайков", щедро наградив актрису восторженными комплиментами.

"Ты мой мир"

"Выглядишь как настоящая немка😍"

"Хюррем султан - ты такая классная!"

"Ваааау ви чарівні та незабутні 🤩"

Ранее мы сообщали, "султанша" покорила публику необычным коллажем из портретных фото. Мерьем поиграла на камеру, оставив легкое послевкусие неразгаданной тайны. Фанаты писали под постом, насколько же актриса "умело и проникновенно играет", а также какие у нее красивые "скулы и глаза" и о том, что она своим новым образом просто "завораживает".

Также мы рассказывали, возможные пластические операции Мерьем неоднократно становилась темой для горчих споров. Несмотря на то, что сама звезда отрицает хирургическое вмешательство, ее недавно заметили в компании известного врача Саймона Урьяна, который, в частности, помог подкорректировать внешность американской теледиве Ким Кардашьян.