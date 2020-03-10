Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал показала себя в весьма неожиданном виде

25-летняя украинская актриса прославилась благодаря своей роли Женьки – внучки главных героев популярного сериала «Сваты». После этой работы карьера артистки резко пошла вверх и сейчас Анну уже многие знают именно как актрису. Впрочем, во многом Анна остается обычной молодой девушкой, которая любит делиться забавными кадрами из жизни в соцсетях.

Как сообщает Politeka, на этот раз Кошма опубликовала в своем Инстаграм снимок, на котором она запечатлена во время сна. Если присмотреться, можно заметить, что актриса спит в поезде. Кошмал укрыта теплым одеялом, а на ее лице красуется милая маска для сна в форме мордочки единорога. В подписи к фото актриса рассказала, что ее фотографировала подруга. Судя по всему, Кошмал отправилась на гастроли по Украине, а ее первым местом назначения стал Мариуполь.

«Няха огонь», «Ой какая няха», «Такая милая, когда спишь», «Как мило, Вы самая лучшая Анна Люблю вас», «Миленько, только перекосило малость», - пишут люди.

До этого мы сообщали, что Кошмал без тени смущения посветила плоским животиком. Артистка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в весьма соблазнительном образе.

На черно-белом снимке Анна обнажила животик, приведя в восторг поклонников, залюбовавшихся ее прессом. На ней джинсы, вязаный топ и кофта темного цвета, которую та нескромно откинула назад, открывая взору фанатов свои прелести. Кошмал с немного растрепанными волосами дерзко смотрит в объектив, а на ее лице играет легкая улыбка.

За считанные минуты фото собрало более 12 000 "лайков". Пользователи не смогли удержаться от хвалебных комментариев.

Напомним, Женька из "Сватов" подняла кофту и бессовестно похвасталась прессом: "Ты смотри, какая".

Как сообщала Politeka, Женька из "Сватов" без стыда расставила ноги на камеру: "Где таких делают?".

Также Politeka писала, что Женька из "Сватов" поразила внешностью в обычной жизни: "Ничего себе красотка выросла!".