25-летняя украинская актриса и танцовщица Анна Кошмал, особую популярность которой принесла роль Жени из сериала "Сваты", без тени смущения посветила плоским животиком

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в весьма соблазнительном образе. На черно-белом снимке Анна обнажила животик, приведя в восторг поклонников, залюбовавшихся ее прессом. На ней джинсы, вязаный топ и кофта темного цвета, которую та нескромно откинула назад, открывая взору фанатов свои прелести. Кошмал с немного растрепанными волосами дерзко смотрит в объектив, а на ее лице играет легкая улыбка.

За считанные минуты фото собрало более 12 000 "лайков". Пользователи не смогли удержаться от хвалебных комментариев.

"Животик🔥😘😍"

"Нереальная😍"

"Классный пресс !!"

"Такая нежная 🥰🥰🥰"

"ля прессуха какая😁"

"Анна ты всё цветеш👍👍👍"

"нупрямваще!"

Ранее мы сообщали, Кошмал покорила сеть, выложив фото, на котором предстала в белом топе и такого же цвета штанах. Откровенный наряд дал возможность поклонникам вволю насладиться ее пленительными изгибами. На плечи Анна накинула кожаную куртку. Комментирующие вспомнили Женьку, которую играла актриса в "Сватах", начиная с пятого сезона. Дело в том, что за время простоя (со времени выхода шестого сезона и до начала съемок следующего прошло семь лет) актриса кардинально поменяла имидж. Из девочки-пацанки Аня превратилась в невероятно женственную и романтическую натуру. Но такая деталь на упомянутом фото, как косуха, напомнила фанатам о ее прошлом.

"Ты всё равно останешься Женей из сватов🤡🤐🙈"; "Боже мой, ты такая красивая😻", - писали в комментариях.

Также мы рассказывали, Кошмал удивила пикантной позой во время фотосессии. Девушка с ногами взобралась на высокий табурет ради горячих снимков.

«Невероятная», «Шикарная», «И как, и где таких делают?», «Красотка», «Вот интересно а вы замужем?», - пользователи рассыпались в комплиментах.

Напомним, Женька из "Сватов" приспустила рубашку и устроила фотосессию для взрослых.

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