Звезда отечественного кино и ТВ Анна Кошмал, получившая широкую популярность благодаря роли девчонки-Женьки в сериале "Сваты", порадовала своих фанов новым личным кадром в Instagram

Как передает Politeka.net, 25-летняя актриса покрасовалась в достаточно скромном наряде, но вместе с тем удивила всех своей красотой.

Волосы молодой красавице уложили классической волной, а на стройной миниатюрной фигуре обыкновенная водолазка и широкие штаны под пояс смотрелись как-то по-особенному элегантно. На снимке-селфи видно, что актриса при макияже, но он не был броским и только подчеркивал красоту украинской артистки.

Поклонники написали в комментариях массу приятностей в адрес Анны:

"Такая лапочка"

"Красивая"

"Симпатичная такая)"

Ранее мы сообщали, Кошмал поразила внешним видом на театральной сцене, затмив всех барышень-коллег рядом. Девушка поделилась ярким фото в Инстаграм. На Анне была белая рубашка и узкие синие джинсы с черным кожаным поясом. Яркий макияж и идеальная укладка дополнили изумительный образ. В подписи к фото актриса прорекламировала представление "Девичник", с которым гастролирует по украинским городам.

"Хто ще не був на Девішніку, обов'язково відвідайте!) Дівчатка неперевершені !"; "Анна вы очень красивая актриса и я вас очень люблю,мечтаю побывать на вашем спектакле "Девичник"😍😍😍"; "Дуже красива🔥"; "Красавицы, особенно ты Аня♥️♥️♥️", - писали в комментариях.

До этого, мы рассказывали, что Кошмал покорила публику пикантной позой, подняв руку вверх, запрокинув голову назад и соблазнительно выгнув спинку, выпятив "пятую точку".

«Голая еще красивее была, но и так огонь», «идеальное тело», «Ты самая классная», «модель – красоточка», «круто», «фигура бомба», - писали в комментариях.

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