Украинская актриса Анна Кошмал, которая прославилась после роли в сериале «Сваты», восхитила поклонников новым снимком

Как передает Politeka.net, 25-летняя девушка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим фото, на котором удивила всех своей женственностью и красотой.

Фото сделано в черном-белых тона. На нем артистка позирует сидя на высоком стуле с широко расставленными ногами, при этом одну из ног она пикантно подогнула, а в руках держит босоножек.

Поклонники тут же засыпали актрису восхищенными комментариями.

«Невероятная», «Шикарная», «И как ,и где таких делают?», «Красотка», «Вот интересно а вы замужем?», « Невероятная»- пишут в они.

Отметим, что съемки в "Сватах", где она исполнила роль внучки главных героев, стали первым актерским опытом Анны. На тот момент ей было 17 лет. С тех пор карьера Кошмал резко пошла вверх и сейчас девушка превратилась в востребованную актрису.

Ранее мы сообщали, Кошмал поразила внешним видом на театральной сцене, затмив всех барышень-коллег рядом. Девушка поделилась ярким фото в Инстаграм. На Анне была белая рубашка и узкие синие джинсы с черным кожаным поясом. Яркий макияж и идеальная укладка дополнили изумительный образ. В подписи к фото актриса прорекламировала представление "Девичник", с которым гастролирует по украинским городам.

До этого, мы рассказывали, что Кошмал покорила публику пикантной позой, подняв руку вверх, запрокинув голову назад и соблазнительно выгнув спинку, выпятив "пятую точку".

«Голая еще красивее была, но и так огонь», «идеальное тело», «Ты самая классная», «модель – красоточка», «круто», «фигура бомба», - писали в комментариях.

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