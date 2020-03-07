Украинская актриса Анна Кошмал, которая прославилась после роли в сериале «Сваты», восхитила поклонников новым снимком
Как передает Politeka.net, 25-летняя девушка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим фото, на котором удивила всех своей женственностью и красотой.
Фото сделано в черном-белых тона. На нем артистка позирует сидя на высоком стуле с широко расставленными ногами, при этом одну из ног она пикантно подогнула, а в руках держит босоножек.
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Поклонники тут же засыпали актрису восхищенными комментариями.
«Невероятная», «Шикарная», «И как ,и где таких делают?», «Красотка», «Вот интересно а вы замужем?», « Невероятная»- пишут в они.
Отметим, что съемки в "Сватах", где она исполнила роль внучки главных героев, стали первым актерским опытом Анны. На тот момент ей было 17 лет. С тех пор карьера Кошмал резко пошла вверх и сейчас девушка превратилась в востребованную актрису.
Ранее мы сообщали, Кошмал поразила внешним видом на театральной сцене, затмив всех барышень-коллег рядом. Девушка поделилась ярким фото в Инстаграм. На Анне была белая рубашка и узкие синие джинсы с черным кожаным поясом. Яркий макияж и идеальная укладка дополнили изумительный образ. В подписи к фото актриса прорекламировала представление "Девичник", с которым гастролирует по украинским городам.
До этого, мы рассказывали, что Кошмал покорила публику пикантной позой, подняв руку вверх, запрокинув голову назад и соблазнительно выгнув спинку, выпятив "пятую точку".
«Голая еще красивее была, но и так огонь», «идеальное тело», «Ты самая классная», «модель – красоточка», «круто», «фигура бомба», - писали в комментариях.
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