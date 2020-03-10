Известный российский певец Филипп Киркоров показал ролик выступления с мошанками в Инстаграм

На кадрах Киркоров выступает в белом пиджаке и черных штанах. Вокруг него можно увидеть девушек в костюмах монашек. Но одежда у них присутствовала только сверху. Ниже пояса ничего не оказалось. На фоне можно увидеть большие сценические занавески. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели посмотреть ролик более 130 тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Я конечно не намекаю, но зачем так шикарно??", "Только я одна ждала, в конце песни, шикарного выхода Варнавы?:))) До последнего думала, что она в балете, одна из монашек:)))", "Номер получился, ну прям очень круто!", "Уважаемый, Филипп !!! Это и мой вкус !!! Отлично !!! Браво!!! Обожаю !!!", "Моя мама очень любит вас", "А монашки разве не греют. По Моему очень даже", "Смотрят не на Филиппа, а на голых монашек".

Сообщалось, что поп-король российской эстрады Филипп Киркоров покрасовался в обнимку с супругой прес-секретаря президента РФ и олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой.

Так на снимке со сториз видно, как именитая спортсменка и жена Дмитрия Пескова, который яляется пресс-секретарем Владимира Путина, нежно смотрит на певца и тот в ответ смотрит Навке прямо в глаза, как смотрят влюбленные друг на друга перед поцелуем.

Сообщалось, что известный российский певец Филипп Киркоров показал в Инстаграм, как сходил с детьми на выставку Сальвадора Дали.

На кадрах Киркоров позирует в чем-то напоминающее свитер, а также оранжевой футболке. Образ он дополнил белыми штанами. Филипп с детьми пошел на выставку, где смотрел картины известного художника. На кадрах можно увидеть, как семейство гуляет по галерее.

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